Usiłowanie zabójstwa w gminie Rutki. 43-latek postrzelił kierowcę i ukrył się w Białymstoku

Strzały podczas spotkania towarzyskiego w gminie Rutki

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 24 sierpnia 2026 roku, gdy dyżurny zambrowskiej policji odebrał zgłoszenie o aucie, które uderzyło w ogrodzenie. Na miejscu funkcjonariusze odnaleźli rozbite Audi z rannym kierowcą w środku, który został natychmiast przetransportowany na badania. W szpitalu lekarze stwierdzili, że mężczyzna posiada dwie rany postrzałowe z tyłu głowy. Mundurowi ustalili, że przed wypadkiem pod jednym z garaży odbywało się spotkanie towarzyskie, podczas którego spożywano alkohol, a po podjechaniu tam audi wywiązała się sprzeczka między kierowcą a 43-letnim uczestnikiem spotkania.

Kierowca audi był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości

W trakcie wyjaśniania okoliczności zdarzenia policjanci ustalili, że poszkodowany kierowca audi nie powinien w ogóle prowadzić pojazdu. Mężczyzna posiadał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem. Zgodnie z wcześniejszym wyrokiem, miał on do odbycia karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Mimo odniesionych obrażeń po postrzale, mężczyzna zdołał początkowo odjechać spod garażu, jednak chwilę później stracił panowanie nad samochodem i uderzył w przeszkodę.

Arsenał broni oraz znaczne ilości narkotyków w garażu

Policjanci z Zambrowa oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przeprowadzili szczegółowe przeszukanie garażu, w którym doszło do konfliktu. Znaleziono tam dwie sztuki broni pneumatycznej długiej, które mogły być przerobione na broń palną, a także strzelbę, przedmiot przypominający pistolet oraz 17 sztuk amunicji. Oprócz uzbrojenia mundurowi zabezpieczyli ponad 140 gramów amfetaminy, 26 gramów marihuany oraz 27 gramów mefedronu. Kolejna jednostka broni została znaleziona przez policjantów w miejscu zamieszkania 43-letniego sprawcy.

Zarzuty usiłowania zabójstwa i pomoc w ukrywaniu sprawcy

Główny podejrzany po oddaniu strzałów uciekł do Białegostoku, gdzie został namierzony i zatrzymany przez funkcjonariuszy. 43-latek, który był już wcześniej karany za kradzieże, włamania oraz posiadanie narkotyków, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące, a za popełnione czyny grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Pozostałe zatrzymane osoby odpowiedzą między innymi za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu oraz pomoc w ukrywaniu się sprawcy, za co grozi odpowiednio do 3 i 5 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl