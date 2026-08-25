Dziedzictwo, odcinek 1015: Tufan zniknie spod opieki Czarnej. Jedno zdanie chłopca mocno ją zaboli [ZDJĘCIA]

W 1015. odcinku „Dziedzictwa” Czarna będzie miała zaopiekować się małym Tufanem

Czarna coraz częściej myśli o tym, jak zmieni się jej życie po narodzinach dzieci. Razem z Ibo przygotowuje się na powiększenie rodziny, ale perspektywa opieki nad bliźniakami wywołuje w niej coraz większy niepokój.

W 1015. odcinku „Dziedzictwa” policjantka dostanie okazję, by sprawdzić się w opiece nad małym Tufanem. Sytuacja szybko wymknie się jednak spod kontroli, gdy chłopiec nagle zniknie. Czarna straci go z oczu i zacznie przeżywać prawdziwe chwile grozy.

W 1015. odcinku „Dziedzictwa” słowa Tufana pogłębią obawy Czarnej

Po odnalezieniu chłopca sytuacja wcale nie uspokoi Czarnej. Tufan zarzuci jej brak uwagi, a policjantka wyjątkowo mocno przejmie się jego słowami. Zamiast potraktować całe zdarzenie jako pojedynczy incydent, zacznie zastanawiać się, czy podobne sytuacje nie będą zdarzać się, gdy na świecie pojawią się jej własne dzieci.

Czarna otwarcie zastanawia się, czy poradzi sobie z wychowaniem dwójki dzieci, podczas gdy Ibo traktuje to po prostu, jako wielkie wyzwanie, któremu trzeba sprostać. W 1011. odcinku pokazał ukochanej listę rzeczy do kupienia, którą sporządził na długo przed narodzinami dzieci. Udowodnił też Czarnej, że poważnie przygotowuje się powitania na świecie bliźniaków i postara się być najlepszym, odpowiedzialnym ojcem. Taka postawa z pewnością pomoże Czarnej sprostać roli matki, nawet jeżeli w tej chwili sama w to wątpi.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1015

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1015. zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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