To imię oznacza "szlachetność". W 2025 roku nie nadano go ani razu

Wybierając imię dla dziecka, rodzice często pomijają te z bogatą historią, a jedno z nich, uwiecznione przez wieszczów, dziś jest niemal zapomniane.

Mimo że nosiła je królowa Polski i była bohaterką romantycznych poematów, w ubiegłym roku nie nadano go ani jednej dziewczynce.

Odkryj pochodzenie i niezwykłą historię tego imienia.

Według rejestru danych PESEL najpopularniejszymi imionami w Polsce są formy klasyczne, głęboko zakorzenione w kulturze naszego kraju. Widać to również w obecnych trendach, gdyż współcześni rodzice coraz chętniej sięgają po imiona, które kojarzą nam się z pokoleniem naszych dziadków. Niektóre formy jednak nigdy nie zdobyły wielkiego uznania i dziś zostały niemalże zupełnie zapomniane. Tak jest w przypadku imienia Aldona, które w Polsce znane jest od wieków, jednak w ostatnim roku nie nadano go ani jednej dziewczynce.

Aldona - pochodzenie i znaczenie imienia

Najczęściej przyjmuje się, że Aldona ma pochodzenie litewskie, choć jej dokładna etymologia nie jest całkowicie wyjaśniona. Językoznawcy wskazują kilka możliwych hipotez. Jedna z nich łączy imię z formami występującymi na terenach białoruskich i z imieniem Eudokia, inna odwołuje się do dawnych imion bałtyckich. Korzenie tego imienia prowadzą do świata średniowiecznej Litwy i polsko-litewskich związków dynastycznych. Jeśli przyjmiemy, że Aldona powiązana jest z formą Eudokia, znaczenie tego imienia można tłumaczyć jako "szlachetność" lub "dobrą sławę".

Królowa Polski i imię znane z kronik

Jedną z najbardziej znanych historycznych postaci noszących to imię była Aldona Anna Giedyminówna, córka wielkiego księcia litewskiego Giedymina i żona Kazimierza Wielkiego. Po przyjęciu chrztu nosiła imię Anna. Została królową Polski, a jej małżeństwo miało również znaczenie polityczne dla relacji polsko-litewskich.

Mickiewicz sprawił, że o Aldonie usłyszeli wszyscy

Prawdziwy literacki rozgłos imię zawdzięcza Adamowi Mickiewiczowi. W poemacie "Konrad Wallenrod" Aldona jest żoną tytułowego bohatera. Kobieta, rozdzielona z ukochanym i naznaczona tragicznymi wydarzeniami, zamyka się w wieży. Jej postać jest ważną częścią romantycznej, pełnej symboli historii. To właśnie Mickiewicz przyczynił się do utrwalenia imienia Aldona w polskiej kulturze. Aldona to także bohaterka powieści innego wieszcza narodowego - Juliusza Słowackiego. Postać Aldony, niezwykłej urody, która po śmierci męża popada w obłęd, występuje w dramacie "Mindowe".

Popularność imienia Aldona w Polsce

Według danych rejestru PESEL na początku 2026 roku imię to nosi w Polsce 20 683 kobiety, co plasuje je na dość odległej, 149. pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja wśród nowo narodzonych dziewczynek. Oficjalne dane dotyczące imion nadanych w 2025 roku pokazują, że forma ta nie została nadana ani razu. Najwięcej, bo 8 nadań, w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2017 roku.

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Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu Pytanie 1 z 15 Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o: Skakanie na skakance Grę w gumę Grę w klasy Następne pytanie