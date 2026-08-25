Dziedzictwo, odcinek 1015: Sinan spróbuje powstrzymać Aynur przed ślubem z Kivancem. Lerzan otworzy mu oczy [ZDJĘCIA] 

Spis treści
- W 1015. odcinku „Dziedzictwa” Lerzan uświadomi Sinanowi, dlaczego Aynur zgodziła się na zaręczyny
- W 1015. odcinku „Dziedzictwa” Sinan spróbuje skonfrontować Aynur z jej prawdziwymi uczuciami
- W 1015. odcinku „Dziedzictwa” Aynur nie powie Sinanowi, co naprawdę czuje
- „Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1015
- "Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
W 1015. odcinku „Dziedzictwa” Lerzan uświadomi Sinanowi, dlaczego Aynur zgodziła się na zaręczyny
Aynur już od dłuższego czasu próbuje przekonać samą siebie, że powinna zapomnieć o Sinanie i dać szansę Kivancowi. Nie jest to jednak takie proste. Choć Kivanc wyraźnie zabiega o jej względy, uczucia Aynur do prokuratora wciąż pozostają silne.
Już wcześniej, w 1005. odcinku, kobieta zdecydowała, że spróbuje rozpocząć nowy rozdział i da Kivancowi szansę, licząc, że dzięki temu uda jej się uwolnić od uczucia do Sinana. Problem w tym, że zachowanie prokuratora przez cały czas wysyłało jej sprzeczne sygnały.
W 1015. odcinku „Dziedzictwa” Lerzan zwróci uwagę Sinana na coś, czego ten wcześniej nie chciał dostrzec. Uświadomi mu, że zaręczyny Aynur z Kivancem mogły być pochopną decyzją i reakcją na jego coraz bliższą relację z Ezgi.
W 1015. odcinku „Dziedzictwa” Sinan spróbuje skonfrontować Aynur z jej prawdziwymi uczuciami
Słowa Lerzan nie pozostaną bez wpływu na Sinana. Mężczyzna postanowi porozmawiać z Aynur i bezpośrednio zapytać ją o decyzję dotyczącą Kivanca. Będzie chciał dowiedzieć się, czy naprawdę jest pewna, że właśnie z nim chce spędzić przyszłość.
Wszystko zaczęło się komplikować, gdy Sinan błędnie uznał, że Aynur chce związać swoje życie z Kivancem. Pod wpływem emocji w 1012. odcinku sam zaproponował Ezgi, by spróbowali być. Aynur z kolei była przekonana, że prokurator chce spotkać się właśnie z nią, dlatego ogromnie zabolało ją odkrycie w 1013. odcinku, że chodziło o Ezgi.
W 1015. odcinku „Dziedzictwa” Aynur nie powie Sinanowi, co naprawdę czuje
Aynur będzie więc bronić zaręczyn z Kivancem, mimo że jej uczucia do Sinana wcale nie zniknęły. Tym samym sytuacja między całą trójką jeszcze bardziej się skomplikuje. Sinan zacznie mieć poważne wątpliwości, czy Aynur rzeczywiście jest szczęśliwa z Kivancem, ale ona zrobi wszystko, by nie dopuścić do tego, aby poznał prawdę.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1015
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1015. zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf