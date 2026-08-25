Kradzież w Gliwicach. Policjanci odzyskali sztabkę złota odebraną złodziejom przez ich kolegów

Kradzież na plaży w Czechowicach

W dniu 15 sierpnia 2026 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice doszło do kradzieży przedmiotów należących do osób odpoczywających nad wodą. Sprawcy wykorzystali moment nieuwagi plażowiczów i zabrali rzeczy osobiste, które zostały pozostawione bez opieki. Łupem napastników padły telefony komórkowe, dokumenty, pieniądze oraz sztabka złota. Kryminalni z czwartego komisariatu po rozpoczęciu śledztwa ustalili, że związek z tym przestępstwem może mieć trzech nastolatków w wieku 12, 13 i 16 lat.

Rozbój w centrum Gliwic

Sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót kolejnego dnia, 16 sierpnia 2026 roku, gdy 12-latek i 16-latek spotkali się w centrum Gliwic ze swoimi starszymi kolegami. Kiedy młodsi chłopcy pochwalili się zdobytymi wcześniej przedmiotami, starsi nastolatkowie postanowili przejąć skradzione mienie. Używając przemocy wobec młodszych kolegów, zabrali im gotówkę oraz sztabkę złota. W ten sposób nieletni sprawcy kradzieży sami stali się ofiarami rozboju dokonanego przez swoich znajomych.

Zatrzymania i odzyskanie sztabki złota

Gliwiccy policjanci skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy, co pozwoliło na zatrzymanie dwóch 17-latków podejrzanych o dokonanie rozboju. W ręce mundurowych wpadł również 18-latek, który pomagał w próbie sprzedaży cennej sztabki, mając świadomość, że pochodzi ona z przestępstwa. Funkcjonariusze zdołali odzyskać całość zrabowanego mienia, w tym skradzione złoto. Działania policji doprowadziły także do ujęcia sprawców kradzieży na plaży, przy czym 12-latek i 16-latek zostali zatrzymani 18 sierpnia 2026 roku, a ich 13-letni wspólnik wpadł dwa dni później podczas kolejnej kradzieży w Gliwicach.

Zarzuty i konsekwencje prawne

Dwaj 17-latkowie usłyszeli już zarzuty za dokonanie rozboju, za co grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. 18-letni mężczyzna odpowie za paserstwo umyślne, co jest zagrożone karą do 5 lat więzienia. Wobec tej trójki podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego. Sprawa trzech nieletnich, którzy brali udział w kradzieży w Czechowicach, zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu IV Policji w Gliwicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice.

Źródło: Policja.pl