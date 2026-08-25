Napad w powiecie wołowskim. Zamaskowany mężczyzna z siekierą groził małżeństwu

Atak z siekierą w powiecie wołowskim

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 21 sierpnia 2026 roku we wczesnych godzinach porannych na terenie powiatu wołowskiego. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zamaskowanym napastniku, który posługiwał się niebezpiecznymi przedmiotami wobec małżeństwa. Według wstępnych ustaleń mężczyzna miał twarz zasłoniętą chustą, a w dłoniach trzymał **siekierę oraz stalowe narzędzie zakończone kolcami**. Najpierw zażądał on od pary wydania gotówki, a następnie groził im pozbawieniem zdrowia i życia.

Szybkie zatrzymanie na ogródkach działkowych

Po dokonaniu kradzieży papierosów sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak małżeństwo na szczęście nie odniosło żadnych obrażeń fizycznych. Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania i sprawnie wytypowali osobę mogącą mieć związek z tym napadem. Funkcjonariusze ustalili, że podejrzany może przebywać na terenie **ogródków działkowych**, gdzie faktycznie go odnaleźli podczas próby ukrycia się. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji w celu przeprowadzenia dalszych czynności procesowych.

Tymczasowy areszt dla napastnika z Wołowa

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy trafił do prokuratury, która złożyła do sądu wniosek o izolację podejrzanego. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny **tymczasowego aresztu na 3 miesiące**. Policjanci przy okazji tej sprawy przypominają, że w przypadku konfrontacji z agresywną i uzbrojoną osobą najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. W takich sytuacjach należy unikać bezpośredniego starcia, jak najszybciej oddalić się w bezpieczne miejsce i powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl