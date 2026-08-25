Oszustwo w Chełmnie. Kryminalni zatrzymali dwoje podejrzanych o kradzież 32 tysięcy złotych

Seniorka z Chełmna oszukana metodą na prokuratora

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia 2026 roku, gdy 86-letnia kobieta odebrała telefon od mężczyzny podającego się za prokuratora. Rozmówca przekonał ją, że jej mąż ma poważne problemy związane z rzekomym zawiadomieniem, co miało na celu wywołanie strachu i skłonienie kobiety do wydania pieniędzy. Seniorka uwierzyła w tę opowieść i przekazała 32 tysiące złotych kobiecie, która pojawiła się w jej domu. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego od momentu otrzymania zgłoszenia analizowali zebrane informacje, aby ustalić tożsamość osób biorących udział w tym procederze.

Zatrzymanie 41-latki z powiatu grudziądzkiego

Intensywne działania policjantów doprowadziły do pierwszego zatrzymania, które miało miejsce 21 sierpnia 2026 roku. Funkcjonariusze ujęli 41-letnią mieszkankę powiatu grudziądzkiego podejrzewaną o zaangażowanie w oszustwo. Kobieta usłyszała zarzut udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstwa w porozumieniu z innymi osobami w zamian za korzyść majątkową. Wobec 41-latki zastosowano dozór, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do osób pokrzywdzonych.

Kolejny zatrzymany w sprawie oszustwa

Następnego dnia, 22 sierpnia 2026 roku, kryminalni zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu bydgoskiego. Z dowodów zgromadzonych przez policję wynika, że mężczyzna przejął gotówkę, którą wcześniej odebrała od seniorki zatrzymana 41-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut o takiej samej treści jak kobieta i zastosowano wobec niego identyczne środki zapobiegawcze. Mundurowi nadal prowadzą czynności, aby ustalić wszystkich pozostałych sprawców powiązanych z tym zdarzeniem.

Policja ostrzega przed działaniami oszustów

Funkcjonariusze przypominają, że grupy przestępcze często dzielą się zadaniami, gdzie jedni członkowie dzwonią do ofiar, inni odbierają pieniądze, a jeszcze inni zajmują się ich dalszym transportem. Policja podkreśla, że prawdziwy urzędnik, prokurator ani policjant nigdy nie prosi o przekazanie gotówki w celu jej zabezpieczenia. W przypadku otrzymania telefonu z prośbą o pieniądze należy natychmiast przerwać połączenie i skontaktować się z rodziną lub numerem alarmowym. Szybkie zawiadomienie służb jest kluczowe dla skutecznego działania i ochrony oszczędności.

Źródło: Policja.pl