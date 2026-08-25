Rozbój we Wrocławiu. Czterech mężczyzn zatrzymanych po fikcyjnej wygranej w kasynie

Atak na 22-latka w powiecie wrocławskim

Do zdarzenia doszło 23 sierpnia 2026 roku na terenie powiatu wrocławskiego, gdzie grupa sprawców przemieszczała się z pokrzywdzonym w różne miejsca. Mężczyźni stosowali wobec 22-latka przemoc oraz groźby pozbawienia życia, próbując zmusić go do przekazania znacznej kwoty gotówki. Powodem ataku była informacja o pieniądzach, które 22-latek miał rzekomo wygrać w kasynie. Mężczyzna pochwalił się wcześniej tą wiadomością w gronie swoich znajomych, co szybko doprowadziło do próby wymuszenia środków.

Zmyślona wygrana i groźby niebezpiecznym przedmiotem

Jak ustalili policjanci, sprawcy podczas napadu posługiwali się niebezpiecznymi narzędziami, wśród których znajdował się przedmiot przypominający broń. W toku działań okazało się również, że wygrana w kasynie była zmyślona przez 22-latka, a cała sytuacja niosła ze sobą ryzyko utraty życia przez pokrzywdzonego. Funkcjonariusze ustalali dokładne okoliczności zmuszania mężczyzny do określonego zachowania poprzez stosowanie siły fizycznej i gróźb. Wszystkie osoby zamieszane w to zdarzenie mają obywatelstwo ukraińskie.

Zatrzymanie podejrzanych i grożąca kara

24 sierpnia 2026 roku we Wrocławiu kryminalni z komendy miejskiej przeprowadzili akcję zatrzymania czterech mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat. W działaniach operacyjnych wykorzystano specjalistyczny sprzęt, a wsparcia udzielili funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. Obecnie sprawa znajduje się na etapie czynności prokuratorskich, które mają wyjaśnić wszystkie szczegóły zdarzenia. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 20 lat.

Źródło: Policja.pl