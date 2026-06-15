W poprzednich odcinkach (942-948) Gdy wyszło na jaw, że Sinan i Lerzan udawali parę, Aynur poczuła się urażona. Prokurator próbował odbudować relację z gosposią, jednak kobieta odeszła z pracy i zerwała z nim wszelkie kontakty. Postanowiła rozpocząć nowe życie i podjęła próbę znalezienia pracy, Sinan sabotował jej szanse, podkradając numer jej potencjalnego, nowego pracodawcy, przekonując go, by jej nie zatrudnił.

Ferita nie wierzył w słowa Ayse o zbrodniczej przeszłości Deryi i założył w jej domu podsłuch. Derya zorientowała się w sytuacji i zaplanowała ucieczkę. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli komisarza, a na domiar złego porwała Ayse, a następnie uwięziła również Ferita. Ferit udawał jej sprzymierzeńca, aby zyskać jej zaufanie i znaleźć sposób na ucieczkę. Ostatecznie Derya została obezwładniona, a Ayse wykorzystała okazję, przechytrzyła Utku i uciekła. Ferit również zdołał się uwolnić i zniweczył plany Deryi.

Z kolei Nana została porwana przez ludzi Trucizny wraz z Yusufem, a Poyraz ruszył na ratunek, nie wiedząc, że kobiecie udało się uciec. Następnie Nana została zaatakowana przez Truciznę – wstrzyknął jej śmiercionośną substancję. Royraz zabił szefa gangu, a poturbowana Nana trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Poyraz zdobył antidotum i uratował jej życie, a podczas jej pobytu w szpitalu wspierał ją i wyznał jej miłość. Po odzyskaniu przytomności Nana zmagała się z kolejnym dramatem, ponieważ straciła władzę w nogach, jednak dzięki determinacji Poyraza i rehabilitacji stopniowo odzyskała sprawność.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 949

Nana zaczyna znowu chodzić dzięki wsparciu Poyraza, który coraz bardziej boi się jej odejścia. Semih odkrywa, że Cansel współpracowała z Trucizną i wydała Nanę oraz Yusufa. Sahin także poznaje prawdę, co prowadzi do kłótni i tragicznego wypadku. Ferit ratuje Ayse z rąk Deryi, a Aynur zrywa relacje z Sinanem po odkryciu jego manipulacji.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 950

Sahin po wypadku trafia do szpitala w śpiączce. Semih i Cansel boją się, że jeśli odzyska przytomność, ujawni ich sekrety. Gdy stan Sahina zaczyna się poprawiać, Semih postanawia go uciszyć. Tymczasem Ayse dochodzi do wniosku, że dla dobra córki powinna wyjechać ze Stambułu i zacząć nowe życie z dala od Ferita.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 951

Aynur przypadkiem gubi klucze do mieszkania Sinana. Traf chce, że znajduje je złodziej, który pod nieobecność prokuratora okrada go. Sinan traci pamiątkowy zegarek - prezent od zmarłego brata. Aynur jest gotowa na wszystko, byle go odzyskać. Ayse oświadcza Feritowi, że zamierza wyprowadzić się do Eskisehir. Po rozmowie oboje żywią mylne przekonanie, że to drugie spisało ich związek na straty. Şahin odzyskuje przytomność. Na szczęście dla Cansel i Saliha nic nie pamięta. Oprócz częściowej utraty pamięci mężczyzna jest częściowo sparaliżowany - ta świadomość jest dla niego bardzo trudna.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 952

Aynur postanawia za wszelką cenę odzyskać zegarek Sinana. Z akt sprawy wykrada adres rzekomego złodzieja i ogłusza mężczyznę. Okazuje się, że zaatakowany jest naocznym świadkiem w sprawie, przez co Aynur ląduje w areszcie. Ferit nie może się pogodzić z myślą o wyjeździe Ayse. Czarna jednak na chwilę odciąga jego myśli od ukochanej. Kobieta przypomina sobie zawiadomienie o śmierci Trucizny. Ferit natychmiast jedzie na spotkanie z Naną. Podczas ich rozmowy Poyraz przypadkiem słyszy, że Nana planuje zabrać Yusufa i wyjechać, by rozpocząć nowe życie.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 953

Sinan chce zniechęcić Aynur do działania na własną rękę w sprawie kradzieży. Przesłuchuje ją, udając, że grozi jej wieloletni pobyt w więzieniu. Ayse załatwia ostatnie formalności przed wyjazdem do Eskisehir. O swoich planach, wspólnie z Feritem, opowiada też córce. Nana informuje Poyraza, że zamierza wyjechać z Yusufem. Mężczyzna, ze strachu przed ośmieszeniem się, nie jest w stanie wyznać jej swoich uczuć. Cansel jest przerażona, gdy Şahin odzyskuje fragmenty wspomnień.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 954

Sahin zaczyna odzyskiwać pamięć. Cansel, za radą znajomego farmaceuty, opróżnia kapsułki z jego lekami, aby spowolnić proces zdrowienia. Nana i Yusuf przygotowują się do wyjazdu. Ferit i Ayse wreszcie są razem i planują wspólną przyszłość, choć na razie ukrywają swój związek przed córką. Aynur wciąż nie może się pogodzić z tym, że złodziej, który włamał się do domu Sinana, został zwolniony z aresztu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 955

Nana musi w końcu powiedzieć Yusufowi, że wyjeżdżają. Rozżalony chłopiec chowa się w warsztacie Poyraza. Chociaż Nanie udaje się go odnaleźć, muszą odłożyć wyjazd o jeden dzień. Sibel słyszy, jak Poyraz wyznaje Mertowi, że kocha Nanę. Przekonana, że Nana zostanie na dobre, postanawia za wszelką cenę pozbyć się konkurentki. Ferit oświadcza się Ayse. Cała rodzina planuje wkrótce wyjechać do Eskisehir. Nese również decyduje się na wyjazd - nie ma nadziei na pogodzenie się z Volkanem. Şahin niepokoi się, że jego stan się pogarsza. Nie ma pojęcia, że Cansel przestała podawać mu leki.

21

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejne odcinki 949-955 zostaną wyemitowane w dniach 15 do 21 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 949 - emisja w poniedziałek, 15 czerwca

Odcinek 950 - emisja we wtorek, 16 czerwca

Odcinek 951 - emisja w środę, 17 czerwca

Odcinek 952 - emisja w czwartek, 18 czerwca

Odcinek 953 - emisja w piątek, 19 czerwca

Odcinek 954 - emisja w sobotę, 20 czerwca

Odcinek 955 - emisja w niedzielę, 21 czerwca

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: