Dziedzictwo odc. 853

W poprzednim odcinku (852) Nese udowodniła Volkanowi swoją niewinność, a on poprosił ją, by do siebie wrócili, lecz ona nie chciała być z kimś, kto jej nie ufał. Rodzina Yamana świętowała dobre oceny Yusufa i w domu panowała radosna atmosfera. Chłopiec nagrał film z uroczystości i poprosił Yamana o montaż. Acar w ostatniej chwili dowiedział się, że Yusuf zarejestrował także jego rozmowę, w której przyznał, że to on jest Trucizną. Gdy Yaman wyjechał po informacji o pożarze w magazynie, Nana przeglądając telefon natrafiła na ten fragment. Kiedy miała powiadomić Yamana, została zaatakowana przez Truciznę, który ranił ją nożem. Tymczasem Tunca odzyskał pamięć i przerażony planami Trucizny postanowił ratować Yusufa.

Dziedzictwo – streszczenie odcinka 853

Yaman orientuje się, że został celowo wywabiony z rezydencji przez Truciznę. Kiedy wraca, rozpościera się przed nim przerażający widok. Wszyscy bliscy i pracownicy ucierpieli, a Yusuf zniknął. Yaman pragnie tylko jak najszybciej odnaleźć wroga i uratować bratanka z jego rąk. Ayse zawraca z drogi po kilka zapomnianych rzeczy. Niedaleko domu zatrzymuje ją Koray i grozi jej, że jeśli spróbuje wyjechać, natychmiast zadzwoni do Ferita i wyjawi mu całą prawdę. Zdesperowana Ayse strzela do Koraya. Nieco później, czekając na koniec operacji Koraya, uświadamia sobie, w jak beznadziejnej sytuacji się znalazła.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 853. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

