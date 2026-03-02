W poprzednim odcinku (850) W poprzednim odcinku Ayse była przekonana, że spędza z Feritem ostatni wspólny dzień, co zaskoczyło mężczyznę jej serdecznością i uczuciowością, zrozpaczona Nese podzieliła się swoimi kłopotami z Ibrahimem i Czarną, którzy postanowili jej pomóc, w rezydencji trwały przygotowania do uczczenia świadectwa Yusufa, Yaman w końcu otrzymał wynik ekspertyzy pisma, który nie był taki, jak oczekiwał, nie mając pojęcia, że Truciźnie udało się zaszantażować grafologa.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 851

Ayse spędza czas z Feritem. Mężczyzna jest zaskoczony jej uczuciowością i ciepłem, nie ma pojęcia, że to jej pożegnanie. Ibrahim i Czarna zatrzymują Berkaya, wspólnika Basak. Yaman, uwolniwszy się od podejrzeń co do Acara, razem z rodziną świętuje wzorowe świadectwo Yusufa. Rezydencję ogarnia atmosfera miłości i szczęścia. Niespodziewanie Yaman zmienia decyzję i postanawia zawrzeć spółkę z Acarem, zaprasza go również na rodzinną uroczystość. Nikt nie spodziewa się, że bezwzględny Trucizna zamierza wcielić w życie swój okrutny plan zemsty.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 852

Nese udowadnia Volkanowi swoją niewinność. Mężczyzna prosi ją, by do siebie wrócili. Nese nie chce jednak być z kimś, kto jej nie ufa. Rodzina Yamana świętuje dobre oceny na świadectwie Yusufa. W domu panuje radosna atmosfera. Yusuf nagrywa film z uroczystości i prosi Yamana, bo go zmontował. Acar w ostatniej chwili dowiaduje się, że Yusuf nagrał również jego rozmowę, po której przyznaje się, że to on jest Trucizną. Gdy Yaman wyjeżdża poinformowany o pożarze w magazynie, Nana, przeglądając telefon, trafia na ten fragment nagrania. Gdy już ma poinformować o tym Yamana, zostaje zaatakowana przez Truciznę. Mężczyzna rani ją nożem. Tymczasem Tunca odzyskuje pamięć. Przerażony tym, co zamierza Trucizna, postanawia ratować Yusufa.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejne odcinki 851-852 zostaną wyemitowane w dniach 6-7 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: