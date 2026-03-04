Dziedzictwo odc. 854

W poprzednim odcinku (853) Yaman zorientował się, że Trucizna celowo wywabił go z rezydencji, a gdy wrócił, zobaczył przerażający widok, bo bliscy i pracownicy ucierpieli, a Yusuf zniknął. Pragnął jak najszybciej odnaleźć wroga i uratować bratanka z jego rąk. Tymczasem Ayse zawróciła po zapomniane rzeczy, lecz niedaleko domu zatrzymał ją Koray i zagroził, że jeśli spróbuje wyjechać, zadzwoni do Ferita i wyjawi mu prawdę. Zdesperowana Ayse strzeliła do Koraya, a później czekając na koniec jego operacji uświadomiła sobie, w jak beznadziejnej sytuacji się znalazła.

Dziedzictwo – streszczenie odcinka 854

Operacja Koraya przebiega pomyślnie. Koray potwierdza przed policją wersję zdarzeń Ayse i tym samym zmusza ją do zgody na ślub. Tymczasem Ferit słyszy z daleka rozmowę, w której Ayse mówi siostrze, że to ona strzeliła do Koraya. Potwierdzają to nagrania z miejsca zdarzenia. Ferit postanawia dowiedzieć się, co tak naprawdę zaszło. Nana powoli odzyskuje zdrowie. Nie może pogodzić się z myślą, że nie uchroniła Yusufa przed Trucizną. Gdy z Yamanem oglądają nagranie z uroczystości, dzwoni do nich Trucizna. Na ich oczach wstrzykuje Yusufowi dawkę narkotyku, która ma odebrać mu pamięć.

Usunę jego osobowość. Yusuf zapomni o tobie, o sobie samym, o całym swoim życiu. Będzie wykonywać tylko moje rozkazy. Nie sądzisz, że to gorsze niż śmierć?

- powiedział Acar do Yamana.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 854. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

