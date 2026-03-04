Pierwsza miłość odc. 4173

W poprzednim odcinku (4172) bunt w więzieniu szybko eskalował, a dyrektor i strażnicy, choć mieli podgląd na sytuację, nie byli w stanie zareagować. Bartek, chcąc ochronić Ilonę, sam stał się obiektem ataku. Łukasz zajął strategiczną pozycję u boku Krasnego, prowodyra buntu. Alan próbował odbudować relację z Mikołajem i Kostkiem i zaprosił ich do planetarium, zaniedbując przy tym Igę, która zaczęła niebezpiecznie zbliżać się do Jamesa. Emilka, coraz bardziej zaniepokojona swoim stanem, poprosiła Martę o pomoc i test ciążowy, a w rozmowie wyznała swój największy lęk – że to może być dziecko Mateusza.

Gwiazdy "Gry o tron" i "Indiany Jonesa" w polskim filmie. Zachwycają się naszym krajem | WYWIAD ESKA

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4173

Emilka jest załamana, nie radzi sobie z myślą o ciąży. Jedzie z Martą na badania. Tymczasem Śmiałek znajduje w domu test ciążowy i wprost konfrontuje Fryderyka, który dopiero wtedy dowiaduje się, że Emilia spodziewa się dziecka. Iga ma wyrzuty sumienia po pocałunku z Jamesem. Bierze wolne i zaszywa się w domu pod pretekstem choroby. Nieświadomy niczego Alan troskliwie się nią zajmuje, czym tylko pogłębia jej poczucie winy. Czy Iga zdobędzie się na to, by wyznać mu prawdę? Biały kończy wyczerpujące szkolenie w jednostce wojskowej. Postanawia zaprosić Angelikę na swoją przysięgę. Nie wie, że dziewczyna przebywa w szpitalu, a jej stan się pogarsza.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4173. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 12 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)