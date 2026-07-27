Dziedzictwo, odcinek 993: Poyraz uratuje Nanę przed więzieniem? Składa zaskakujące zeznania [ZDJĘCIA]

Dramatyczny zwrot po postrzałach – Poyraz ratuje Nanę w 933. odcinku

Sytuacja Nany z odcinka na odcinek staje się coraz bardziej skomplikowana. Po tym, jak Poyraz odnalazł ją w kryjówce Burhana i został przypadkowo postrzelony, rozżalona kobieta przyznała się do oddania strzału. Tym samym ściągnęła na siebie gniew całej jego rodziny oraz widmo długoletniego więzienia. Choć Nana niedawno udaremniła sabotaż Cansel i Semiha, którzy próbowali uszkodzić kroplówkę Poyraza w szpitalu, jej sytuacja prawna wciąż wyglądała fatalnie.

Gdy wydaje się, że wszelka nadzieja na ratunek zgasła, na krok pełen ryzyka decyduje się osłabiony po operacji Poyraz. Mężczyzna składa zaskakujące zeznania, które wprawiają śledczych w ogromne osłupienie. Poyraz świadomie kieruje na siebie uwagę policji i podważa dotychczasową wersję wydarzeń, próbując za wszelką cenę wyciągnąć Nanę z aresztu.

Manipulacje Işil i tajemnice z przeszłości w 933. odcinku

Podczas gdy na policji ważą się losy Nany, w tle wciąż trwają niebezpieczne intrygi. Işil, która odzyskała czucie w nogach, za wszelką cenę ukrywa ten fakt przed bliskimi, by nadal manipulować Sinanem i rozdzielić go z Aynur. Choć próba oskarżenia Aynur o kradzież spaliła na panewce, Işil nie zamierza się poddawać.

Zeznania Poyraza uruchamiają lawinę konsekwencji, z którymi przyjdzie się zmierzyć całemu otoczeniu. Zmowa Semiha i Cansel oraz groźby ze strony Burhana sprawiają, że wyjście Nany na wolność wcale nie zakończy niebezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie – stworzy nowe zarzewie konfliktu.

„Dziedzictwo” odcinek 993 – kiedy i gdzie oglądać?

Premiera 993. odcinka tureckiego hitu „Dziedzictwo” odbędzie się w środę, 29 lipca. Epizod zostanie wyemitowany tradycyjnie o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Zapewniono również możliwość obejrzenia epizodu w internecie – powtórki oraz nowe odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

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