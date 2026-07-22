Dziedzictwo, odcinek 989: Porwanie Nany! Zginie przez oszustwo Semiha? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 989 - sobota, 25.07.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 989 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih postanowi oszukać Burhana i wmówi mu, że w wyniku napadu na niego stracił dwie porcje narkotyków. Oczywiście, w rzeczywistości nie będzie to prawdą, bo do żadnego ataku nie dojdzie, a brat Cansel zachowa działki dla siebie, aby przywłaszczyć sobie z nich cały zysk. Tyle tylko, że diler się na to nie nabierze!

W 989 odcinku serialu "Dziedzictwo" Burhan odkryje, że Semih próbował go wykiwać i postanowi się zemścić. Gangster wyczeka momentu aż brat Cansel skończy pracę w kawiarni i wieczorem zaczai się na niego i Nanę, gdy będą z niej wychodzić.

- Ale się narobiliśmy. Odprowadzę cię do domu - zaproponuje jej Semih.

- Idę do Poyraza - oświadczy mu Nana.

- Pójdę z tobą. Nie pędź tak, nie nadążam - poprosi ją brat Cansel.

- Telefon mi padł. Nie chcę, żeby się martwił - wyjaśni mu Maryam.

Burhan zabierze Nanę w 989 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Ale niestety na to spotkanie w 989 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie dotrze. Wszystko przez to, ze wtedy wyłoni się za nią Burhan, który przyłoży jej do twarzy chusteczkę, nasączoną środkiem usypiającym. Wówczas Maryam momentalnie straci przytomność i upadnie na ziemię, a Burhan rzuci się z łapami na oszusta!

- Burhan - zdoła wydusić z siebie przerażony Semih.

- Tak, Burhan. Okradłeś mnie kundlu. Myślałeś, że możesz sobie ze mną pogrywać? Nie było żadnego haraczu. Ostrzegałem, że jeśli nie oszukasz, przekonasz się dlaczego mówią na mnie psychol - przyzna mu mężczyzna, okładając go przy tym ciosami.

W tym momencie w 989 odcinku serialu "Dziedzictwo" skruszony Semih zacznie przepraszać Burhana i obieca, że naprawi swój błąd. Brat Cansel zacznie błagać, aby diler zajął się nim i oszczędził Nanę, ale on na to nie przystanie. Zwłaszcza, ze zda sobie sprawę, że wówczas tym bardziej go skrzywdzi, a o to będzie mu chodzić!

- Szefie, wybacz. Zrób ze mną co chcesz, ale zostaw Nanę. Oddam wszystko. Zwrócę z nawiązką. Błagam - zapowie mu Semih.

- Za późno. Ty zabrałeś coś mnie. Teraz ja zabiorę coś tobie. Jesteśmy kwita - zakończy sprawę Burhan.

Co stanie się z żoną Poyraza w 989 odcinku serialu "Dziedzictwo"?

W tej chwili w 989 odcinku serialu "Dziedzictwo" Burhan wymierzy Semihowi ostateczny cios, po którym i on straci przytomność i upadnie na ziemię. Z kolei gangster nachyli się nad nieprzytomną Naną i zarzuci ja na ramię. Mężczyzna odejdzie z żoną Poyraza, którą porwie.

Czy w 989 odcinku serialu "Dziedzictwo" zdecyduje się ją jeszcze zabić? Tym bardziej, że po dotarciu na miejsce i przebudzeniu i Nana zacznie się przed nim bronić! Czy zapłaci za to życiem? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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