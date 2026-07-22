Panna młoda, odcinek 164: Zrozpaczona Yonca zakrada się do willi Cihana. Zostaje nakryta przy łóżeczku syna? - ZDJĘCIA

"Panna młoda", odcinek 164. Yonca włamuje się do rezydencji rodziny Develioglu

Telewidzowie będą mogli śledzić te emocjonujące wydarzenia w czwartek 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Życie z dala od własnego niemowlęcia zamieniło się dla Yoncy w prawdziwe piekło, dlatego bohaterka postanowi wykorzystać pierwszą lepszą okazję do odwiedzin w luksusowej rezydencji rodziny Develioglu. Prawdziwa matka zapragnie po raz kolejny poczuć bliskość swojego maleństwa. Aby uniknąć zdemaskowania, kobieta starannie ukryje twarz pod głębokim kapturem czarnej bluzy i zakradnie się do ogromnej willi w samym środku nocy. Bohaterka zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że mały Cihan przebywa w sypialni Beyzy. Złodziejka dziecka spędza jednak noce w innym pomieszczeniu, ponieważ płacz noworodka regularnie wybudzał ją ze snu.

Beyza i Nusret grożą śmiercią. Dramat Yoncy w 164. odcinku serialu "Panna młoda"

Krótkie chwile spędzone z niemowlęciem stanowią dla biologicznej matki największą życiową wartość w 164. odcinku telenoweli. Yonca ma jednocześnie pełną świadomość swojego beznadziejnego położenia i wie, że odzyskanie chłopca graniczy z cudem. Beyza z pewnością nie odda małego Cihana, ponieważ obecność dziecka jest jej jedyną kartą przetargową w relacji z mężem. Prawdziwa matka została całkowicie pozbawiona wsparcia ze strony jakichkolwiek sojuszników. Fałszywa matka oraz jej ojciec Nusret stanowią dla niej śmiertelne zagrożenie. Oboje są zdolni do morderstwa, byle tylko zapobiec ujawnieniu brutalnej prawdy o pochodzeniu chłopca, który w rzeczywistości nie jest biologicznym potomkiem Cihana.

Cihan nasłuchuje elektronicznej niani. Niespodziewany zwrot akcji w telenoweli "Panna młoda"

Zdesperowana kobieta w 164. odcinku serialu "Panna młoda" weźmie niemowlę na ręce i ze łzami spływającymi po policzkach zacznie nucić mu cichą kołysankę. Dokładnie w tym samym momencie Cihan uruchomi domowy sprzęt do podsłuchiwania dziecka. Mężczyzna będzie chciał jedynie sprawdzić stan malucha, ale z głośnika elektronicznej niani dobiegnie go wyraźny kobiecy śpiew. Gospodarz nie rozpozna jednak głosu intruza i błędnie założy, że to służąca Fadime uspokaja jego rzekomego synka. Postanowi jednak zejść na dół i sprawdzić sytuację osobiście. Zbliżające się ciężkie kroki na korytarzu dotrą do uszu przerażonej Yoncy, która błyskawicznie odłoży chłopca z powrotem do kołyski i zacznie gorączkowo szukać drogi ucieczki.

Mąż Beyzy o krok od odkrycia prawdy w 164. odcinku "Panny młodej"

Serce Yoncy w 164. odcinku "Panny młodej" dosłownie zamrze, gdy klamka w drzwiach sypialni niespodziewanie poruszy się pod naciskiem czyjejś dłoni. Kobieta zblednie z przerażenia na myśl o nieuniknionej konfrontacji z mężem Beyzy. Ostatecznie dojdzie jednak do zaskakującego zbiegu okoliczności, ponieważ mężczyzna zatrzyma się przed wejściem do sypialni swojej matki Mukadder, a nie przed drzwiami pokoju, w którym przebywa dziecko. Ten niezwykle szczęśliwy traf pozwoli zdesperowanej kobiecie wymknąć się z luksusowej rezydencji bez wzbudzania jakichkolwiek podejrzeń. Bohaterka opuści teren posesji zupełnie sama, pozostawiając ukochanego synka w rękach oszustki.