Tobiasz z "Hotelu Paradise" jest z Jagodą Florczak? Pojechali razem na wakacje

Tobiasz z "Hotelu Paradise" był łączony z kilkoma uczestniczkami

Tobiasz Bęben to jeden z tych uczestników 12. edycji "Hotelu Paradise", o których długo było głośno także po zakończeniu programu. W rajskiej willi stworzył relację z Weroniką oraz Martą, ale znajomości nie przetrwały próby czasu.

Po zakończeniu emisji sezonu pojawiały się kolejne pytania dotyczące życia prywatnego Tobiasza. Internauci zwracali uwagę na jego częsty kontakt z Oliwią Lisowską. Ta dwójka regularnie pojawiała się razem w mediach społecznościowych, a wspólne nagrania i zdjęcia sprawiły, że wiele osób zaczęło zastanawiać się, czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń.

Później pojawiły się także spekulacje dotyczące jego relacji z Dominiką, zwyciężczynią 12. edycji "Hotelu Paradise". Uczestnicy spędzali razem czas, co również nie umknęło uwadze obserwatorów programu. Żadna ze stron nie potwierdziła jednak, że była to romantyczna relacja.

Tobiasz i Jagoda Florczak razem na wakacjach w Grecji

Teraz uwagę fanów przyciągnęła kolejna znajomość Tobiasza. Uczestnik 12. edycji "Hotelu Paradise" wybrał się do Grecji, gdzie spędza czas z Jagodą Florczak, zwyciężczynią 10. sezonu programu.

Tobiasz i Jagoda publikują w mediach społecznościowych relacje z tych samych miejsc, pokazują wakacyjne kadry i nie ukrywają, że miło spędzają czas. Dla wielu widzów "Hotelu Paradise" szybko stało się to powodem do kolejnych pytań o charakter ich znajomości.

Nie jest to jednak pierwsze spotkanie uczestników różnych edycji programu. Tobiasz i Jagoda mieli już wcześniej okazję pojawiać się w podobnym gronie podczas spotkań oraz wyjazdów związanych z ekipą "Hotelu Paradise". Tym razem jednak ich wspólnych publikacji jest znacznie więcej, co dodatkowo podsyca zainteresowanie.

Czy Tobiasz i Jagoda są razem po "Hotelu Paradise"?

Na ten moment ani Tobiasz Bęben, ani Jagoda Florczak nie potwierdzili, że łączy ich związek. Wspólne wakacje i częste publikacje mogą sugerować, że mają dobry kontakt, jednak sami uczestnicy nie zdradzili, czy ich relacja wyszła poza koleżeńskie ramy.