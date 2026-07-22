Na Wspólnej, odcinek 4254: Gwiazda doleje oliwy do ognia. Basia w końcu usłyszy prawdę od Smolnego o tym, co działo się w Poznaniu

„Na Wspólnej” odc. 4254 – intryga wymierzona w Krzysztofa Smolnego

Basia w 4254. odcinku serialu „Na Wspólnej” dojdzie do wniosku, że Krzysztof dopuszcza się zdrady, romansując z żoną prezesa Gwiazdy, Marceliną. Do takich przemyśleń skłoni ją znaleziona spinka, potajemny wyjazd do Poznania oraz niecodzienna czułość męża. Za całą sprawą w rzeczywistości stoi Sandra. To ona uknuła przebiegłą intrygę uderzającą w Smolnego. Chce wrobić go w romans z Gwiazdową, aby sprowokować w redakcji „Kraju” jeszcze większy kryzys niż ten, który nastąpił po ujawnieniu faktu, że jest ona kochanką prezesa.

Gwiazda uderza w małżeństwo Basi w 4254. odcinku „Na Wspólnej”

Po gwałtownej sprzeczce, w 4254. odcinku „Na Wspólnej”, wyrzucony z mieszkania Krzysztof będzie spał w biurze. Będzie wielokrotnie usiłował połączyć się z Basią, licząc na to, że żona wysłucha wreszcie jego tłumaczeń. Sytuację znacznie skomplikuje postawa samego Gwiazdy. Złoży on bowiem wizytę Basi wyłącznie po to, by poświadczyć autentyczność romansu, rzekomo łączącego Marcelinę ze Smolnym. Oczywiście będzie to całkowita nieprawda.

Konfrontacja z niewiernym mężem. „Na Wspólnej” odc. 4254

Zrozpaczona Basia w 4254. odcinku serialu „Na Wspólnej” bez reszty uwierzy w opowieści o zdradzie. Będzie wręcz chciała wyrzucić wszystko, co leży jej na sercu, prosto w twarz Krzysztofowi. Po wyrzuceniu go za drzwi dopuści nawet do siebie myśl o zakończeniu małżeństwa. Właśnie dlatego zdecydowanie postawi na bezpośrednią konfrontację z rzekomo „niewiernym” mężem. Czeka ją potężne zaskoczenie, gdy Smolny wreszcie wyjawi jej, jakie relacje naprawdę ma z Marceliną i w jakim celu oboje pojechali do Poznania. Dowie się także, jak cała sprawa wiąże się ze skandalem z udziałem Andrzeja Brzozowskiego, jej byłego męża.

Basia pozna prawdę o wyjeździe do Poznania w 4254. odcinku „Na Wspólnej”

W efekcie w 4254. odcinku „Na Wspólnej” rzeczywistość dotycząca rzekomego romansu pomiędzy Smolnym a Marceliną wyjdzie na jaw. Basia usłyszy szczegóły o dziennikarskiej zasadzce przygotowanej przez Gwiazdową. Dowie się o ich wspólnym dochodzeniu na terenie Poznania, które dotyczyło handlu dyplomami w szkole wyższej, w której Andrzej jest prorektorem. Okazuje się, że Brzozowski ma ogromne problemy z prawem i jest mocno zamieszany w sprawę z udziałem mafijnych bossów.

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