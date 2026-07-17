Dziedzictwo, odcinek 983: Odejście Nany! Nie pogodzi się z tym, że Poyraz wybrał Ecem - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 983 - niedziela, 19.07.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 983 odcinku serialu "Dziedzictwo" spełnią się najgorsze przeczucia Nany, gdy Ecem pozna sekret jej i Poyraza. I choć Tanrıverdi obieca, że nikomu nie powie, że są oni wyłącznie papierowym małżeństwem, to jednak sama postanowi wykorzystać ten fakt, aby zbliżyć się do Kilica. Zdradzamy, że blondynka wyśle mu wiadomość z zaproszeniem na kolację, którą jako pierwsza i jedyna odczyta Maryam, bo finalnie po bitwie z myślami, usunie ona tego SMS-a.

Jednak wyrzuty sumienia nie pozwolą jej normalnie funkcjonować. Do tego stopnia, że w 983 odcinku serialu "Dziedzictwo" w końcu przyzna się mężowi do tego co zrobiła i wyrecytuje mu usuniętą wiadomość z godziną i miejscem spotkania z Ecem, na które Poyraz od razu poleci. Tyle tylko, że Nana błędnie założy, w jakim celu.

Poyraz nie zdoła zatrzymać Nany w 983 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 983 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam będzie pewna, że Kilic woli być z Tanrıverdi niż z nią i postanowi nie stać im na drodze. Nana wróci do domu męża, po czym wyjmie walizkę i zacznie pakować swoje rzeczy ku zdziwieniu Poyraza, który po chwili także się tam zjawi.

- Co ty robisz? Dokąd się wybierasz? - spyta zdziwiony Poyraz.

- Myślałam o Balikesir. Już wcześniej chciałam tam pojechać z Yusufem. Teraz to chyba najlepsze wyjście - przyzna mu żona.

- Najlepsze wyjście? - spyta jeszcze bardziej zaskoczony.

- Nie ma sensu się oszukiwać, Poyrazie. Powinieneś żyć tak, jak chcesz. Nie mogę ci tego zabierać - wyjaśni mu Nana.

Oczywiście, w 983 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz spróbuje Nanie wszystko wyjaśnić, ale żona nie da mu nawet dojść do słowa. Tym bardziej, ze zda sobie sprawę, że zaraz zacząłby przekonywać ją, aby została i to nawet kosztem siebie. Ale ona nie będzie chciałą więcej poświęceń z jego strony, a zwłaszcza w kwestii miłości.

- Nano… - zacznie, ale Maryam natychmiast mu przerwie - Nie martw się. Rozwiedziemy się bez problemu. Twoje szczęście jest dla mnie ważne. Przez jakiś czas zatrzymam się u Aynur. Jeśli pojawi się kontroler, powiemy, że siostra Adalet poważnie zachorowała i muszę jej pomagać. Odczekamy trochę, a potem załatwimy wszystko tak, jak trzeba.

Rozdzierające rozstanie Nany i Poyraza w 983 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 983 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kilic zamilknie, ale jego oczy będą zdradzać wszystko, co chciałby teraz zrobić. Szczególnie, gdy zobaczy, jak Nana nagle zacznie ściągać obrączkę, co zaboli go najmocniej.

- To powinno zostać u ciebie - uzna Nana, po czym mu ją odda.

Wówczas w 983 odcinku serialu "Dziedzictwo" zszokowany Poyraz już w ogóle nie zdoła wydobyć z siebie nawet słowa. Podobnie jak Nana, którą ta scena także będzie sporo kosztować. Do tego stopnia, że nie zdoła nawet ukryć łez. Jednak do końca będzie starała się zachować resztki godności. Czy zatem to będzie faktycznie koniec ich małżeństwa? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

12