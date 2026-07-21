M jak miłość: Artur walczy o córki po zdradzie. Rogowski odbuduje zaufanie po zdradzie rodziny?

Robert Moskwa na planie „M jak miłość”. Rogowski nie znika z Grabiny

Na Instagramie Roberta Moskwy pojawiły się sielskie ujęcia z serialowej Grabiny. Aktor udostępnił nagrania przedstawiające zielone krajobrazy i zwierzęta, dedykując je Karinie Woźniak, grającej jego serialową córkę Basię. Ten drobny gest rzuca nowe światło na dalsze losy Artura. Wszystko wskazuje na to, że mimo romansu z Joanną Dobrzańską, graną przez Dominikę Sakowicz, Rogowski nie pożegna się z Grabiną. Gdyby scenarzyści zaplanowali jego całkowite zniknięcie, obecność aktora na planie i takie zakulisowe materiały nie miałyby racji bytu.

Rogowski i romans w „M jak miłość”. Basia i Agnes nie wybaczą ojcu?

Do niedawna Artur i Marysia uchodzili za jedno z najbardziej zgranych małżeństw w serialu. Rogowski był też oparciem dla swoich córek, Basi i Agnes (w tej roli Amanda Mincewicz). Niestety, romans z młodszą koleżanką po fachu zburzy ten idealny obraz. Zdrada głęboko zrani Marysię, ale problemem okażą się także relacje z córkami. Dziewczyny, dla których ojciec był wzorem, będą zszokowane jego postępowaniem. Basia i Agnes z trudem zaakceptują fakt, że mężczyzna stawiający dotąd rodzinę na pierwszym miejscu, dopuścił się tak poważnego błędu.

Ślub Natalki i Karskiego w „M jak miłość”. Artur znowu u boku córek

Mimo ogromnego rozczarowania, relacje Artura z córkami mogą ulec poprawie. Dowodem na to są zakulisowe zdjęcia z serialowego ślubu Natalki (Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Na fotografiach z uroczystości widać Roberta Moskwę w towarzystwie serialowych córek. Obecność Rogowskiego u boku Basi i Agnes sugeruje, że rodzina nie odwróci się od niego ostatecznie. Artur będzie jednak musiał włożyć wiele wysiłku, by udowodnić bliskim, że żałuje swoich czynów. O tym, czy uda mu się odzyskać zaufanie i miejsce w domu w Grabinie, widzowie dowiedzą się z nowych odcinków „M jak miłość”.

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