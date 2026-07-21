Panna młoda odcinek 157: Cihan odkrywa ciążę Hancer. Zaskakująca diagnoza i ucieczka ze szpitala

„Panna młoda” odcinek 157 w środę 29.07.2026 o godz. 17.20 na antenie TVP2

W 157 odcinku serialu „Panna młoda” emitowanym w środę 29 lipca 2026 roku o 17.20 sekret dotyczący ciąży głównej bohaterki ostatecznie wyjdzie na jaw. Była żona Cihana straci przytomność pod bramą po wielkiej awanturze. Sprzeczka wybuchnie, gdy wyda się, że zatrudnił ją anonimowo jako sprzątaczkę we własnym domu. Zrozpaczony mężczyzna natychmiast przetransportuje nieprzytomną kobietę do kliniki medycznej. Lekarze błyskawicznie przejmą pacjentkę na blok badawczy, całkowicie uniemożliwiając partnerowi zadanie jej jakichkolwiek pytań o samopoczucie.

W 157 odcinku serialu „Panna młoda” Beyza pojawia się z dzieckiem i odciąga Cihana od Hancer

Sytuacja na izbie przyjęć skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy nagle wbiegnie tam zapłakana Beyza z noworodkiem na rękach. Dwudniowy chłopiec to tak naprawdę potomek Yoncy porwany tuż po porodzie celem zmanipulowania Cihana. Życie malucha znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ponieważ fałszywa matka celowo go nie karmiła, ignorując nawet podawanie mleka z butelki. Widok skrajnie wyczerpanego dziecka i rzekomej żony sprawi, że Cihan całkowicie zblednie.

Jak przystało na wprawną manipulatorkę, kobieta odegra scenę rozpaczy, rzucając prosto w twarz mężowi: „Od rana płacze. Próbowałam wszystkiego. Nosiłam go, kołysałam, ale nic nie pomagało… Zrobił się siny od płaczu. Nie chciał jeść ani pić… Cihanie, moje dziecko umiera…”.

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Skradziony syn Yoncy walczy o życie w 157 odcinku serialu „Panna młoda”

Rzekomy potomek pary trafi pod pilną opiekę specjalistów z oddziału noworodkowego. Niedługo później pielęgniarka diabetologiczna poinformuje opiekunów, że niemowlę jest skrajnie niedożywione.

Pracownica szpitala przekaże diagnozę brzmiącą następująco: „Dziecko miało silną hipoglikemię. Ponieważ przez dłuższy czas nic nie jadło, poziom cukru we krwi spadł do bardzo niebezpiecznego poziomu. Istniało realne zagrożenie życia.”.

Wzburzony Cihan natychmiast zaatakuje Beyzę ostrymi słowami: „Co?! Dlaczego czekałaś tak długo?”.

Kobieta wybuchnie głośnym płaczem i zacznie się tłumaczyć: „Chciałam karmić go piersią, ale nie mam mleka… Nie mogłam go nakarmić… Nie potrafię nawet zaopiekować się własnym dzieckiem… Co ze mnie za matka?”. Pielęgniarka szybko ją uspokoi, dodając, że stan chłopca zdołano pomyślnie ustabilizować.

Ciężarna Hancer wymyka się byłemu mężowi w 157 odcinku hitu „Panna młoda”

Główna bohaterka odzyska siły i w tajemnicy opuści mury placówki medycznej, kierując się prosto do mieszkania swojego brata Cemila. Kobieta zdecyduje się na ucieczkę głównie ze strachu przed konfrontacją z dawnym partnerem. Nadal będzie w potężnym szoku po odkryciu spisku i faktu, że Cihan sfingował posadę jej szefa dla utrzymania pełnej kontroli. Zniknięcie pacjentki z sali chorych wywoła u poszukującego jej mężczyzny potężny niepokój o jej bezpieczeństwo.

„Panna młoda” odcinek 157: Lekarz ujawnia Cihanowi ciążę Hancer

Medyk zajmujący się Hancer poprosi Cihana na prywatną rozmowę do gabinetu, aby szczegółowo omówić wyniki przeprowadzonych badań.

Przekaże mu profesjonalną ocenę sytuacji medycznej: „Twoja żona opuściła szpital bez naszej wiedzy, dlatego uznałem, że powinienem skontaktować się z tobą osobiście. Nie ma powodów do paniki, ale niektóre wyniki są poniżej normy. Organizm jest osłabiony i wymaga większej troski. W jej obecnym stanie takie zaniedbanie może być niebezpieczne.”.

Zdezorientowany mężczyzna zareaguje pytaniem: „W jakim stanie? Nie rozumiem...”.

Specjalista odpowie bez najmniejszego owijania w bawełnę: „Twoja żona jest w ciąży.”.

Sensacyjna nowina sprawi, że Cihan dosłownie zamrze w bezruchu i przez dłuższą chwilę całkowicie zaniemówi z wrażenia.

Z potężnym niedowierzaniem w głosie zada lekarzowi pytanie: „Hancer jest w ciąży…?”.

Lekarz potwierdzi te rewelacyjne słowa krótkim komunikatem: „Tak. Gratuluję...”.

Ostre rysy twarzy bohatera nagle całkowicie złagodnieją. Miejsce nerwowego napięcia zajmie gigantyczna, szczera radość, a w oczach pojawi się blask świadczący o spełnieniu marzeń o wspólnym potomku z ukochaną. Cihan wreszcie szczerze się uśmiechnie i wycedzi pod nosem: „Będę ojcem…”.

Niestety ten euforyczny nastrój minie niezwykle szybko. Główny bohater prędko wpadnie w wir mrocznych podejrzeń, zakładając z goryczą, że była żona zaszła w ciążę z zupełnie innym mężczyzną.