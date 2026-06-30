Dziedzictwo, odcinek 964: Cennet i Cansel upokorzą Nanę! Poyraz wypnie się na matkę i bratową - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 964 - wtorek, 30.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 964 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet postanowi spełnić swoją groźbę i pozbyć się Nany z życia Poyraza. Tym bardziej, gdy zyska przy tym sojusznika osobie Cansel, która będzie marzyć dokładnie o tym samym i szybko wymyśli sposób, jak to osiągnąć. Żona Sahina wyśle go do lekarza z bratem, aby ona i jej teściowa mogły w tym czasie zająć się Maryam.

Oczywiście, w 964 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz nie odmówi bratu pomocy i zawiezie go do lekarza. A w tym samym czasie Cansel i Cennet zagonią Nanę do sprzątania garażu. Teściowa wyda swojej synowej polecenie, a szwagierka przygotuje jej sprzęt do pracy. Jednak bez rękawiczek, mimo, iż doleje jej do wody żrącego kwasu, który każe jej używać gołymi rękami.

Poyraz pokrzyżuje plany Cansel wobec Nany w 964 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 964 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana posłusznie wykona ich rozkazy, choć mocno poparzy sobie przy tym dłonie. Ale Cansel celowo nie da jej rękawiczek, aby w ten sposób nie tylko ją poniżyć i wykorzystać, ale także szybciej pozbyć się z domu.

- Bardzo dobrze. Łatwo się panoszyć w kuchni, gorzej z prawdziwą robotą. Najpierw nam tu wysprzątasz, a potem cię pogonimy - oświadczy jej Cansel.

Tyle tylko, że jej plany w 964 odcinku serialu "Dziedzictwo" pokrzyżuje Poyraz, który już zdąży wrócić z bratem od lekarza. Mężczyzna wkroczy do garażu i od razu zainterweniuje, gdy zobaczy, jak jego własna matka i bratowa pastwią się nad jego żoną. Ale dobroduszna Maryam od razu stanie w ich obronie.

- Co wy robicie? - spyta je z wyrzutem.

- Muszę posprzątać. Przecież to też mój dom - wyjaśni mu Nana.

- Możesz sprzątać, ale nie tak. Spójrz tylko - zwróci się do żony.

Poyraz wybierze żonę, a nie rodzinę w 964 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 964 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz od razu zaatakuje Cansel, gdyż domyśli się, że to jej sprawka. Sparaliżowana bratowa aż nie będzie wiedzieć, co odpowiedzieć, dlatego z pomocą przyjdzie jej Cennet. Ale nie na długo, bo i jej dostanie się od syna.

- Dlaczego nie dałaś jej rękawiczek? - wyrzuci jej Poyraz.

- Bratowa ma się przed tobą tłumaczyć? - stanie w jej obronie Cennet.

- Owszem. Jak każdy, kto próbuje skrzywdzić moją żonę - Poyraz postawi sprawę jasno, po czym zabierze od nich żonę - Przebierz się, wychodzimy.

W tej chwili w 964 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana wyjdzie z garażu, a w ślad za nią ruszy Poyraz, pozostawiając zdumione Cansel i Cennet same.

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