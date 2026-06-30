Dzieci na drodze ekspresowej w Garwolinie. 8 i 9-latek jechali rowerami pod prąd

Interwencja policji na trasie ekspresowej w Garwolinie

28 czerwca 2026 roku około godziny 19:30 do garwolińskich funkcjonariuszy wpłynęło kilka zgłoszeń od osób podróżujących drogą ekspresową. Kierowcy informowali o dwóch małych chłopcach, którzy jechali rowerami po trasie szybkiego ruchu na wysokości Garwolina. Skierowany na miejsce patrol ruchu drogowego potwierdził obecność dziecka w wieku 8 oraz 9 lat na drodze. Chłopcy będący obywatelami Ukrainy poruszali się bez kasków w przeciwnym kierunku do ruchu pojazdów.

Dzieci pod opieką policjantów i reakcja opiekunów

Policjanci po dotarciu do małoletnich niezwłocznie zabrali ich z drogi ekspresowej i przewieźli w bezpieczne miejsce. Funkcjonariusze rozmawiali z opiekunami dzieci, którzy byli wyraźnie przestraszeni zaistniałą sytuacją. Dorośli od dłuższego czasu prowadzili poszukiwania chłopców i nie wiedzieli, że oddalili się oni na tak dużą odległość. Opiekunowie nie mieli świadomości, że 8 i 9-latek wjechali rowerami na drogę szybkiego ruchu.

Konsekwencje prawne i zasady bezpieczeństwa nad wodą

Wobec opiekunów małoletnich policjanci podjęli dalsze działania przewidziane przez prawo. Funkcjonariusze przypomnieli dorosłym o zasadach dotyczących bezpieczeństwa najmłodszych oraz obowiązku stałego nadzoru nad dziećmi poniżej 10. roku życia na drogach publicznych. Mundurowi podkreślają, że drogi ekspresowe są całkowicie niedozwolone dla ruchu rowerowego. Brak odpowiedniej opieki nad małoletnimi może prowadzić do sytuacji bezpośrednio zagrażających ich życiu.

Źródło: Policja.pl