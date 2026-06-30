Awantura o rzekomy romans i powrót nałogu. Marcin postawi Renacie twarde warunki w "Barwach szczęścia"

Marcin w „Barwach szczęścia” zaniepokoi się dziwnym zachowaniem Renaty

W jesiennej odsłonie „Barw szczęścia” postawa Renaty wywoła ogromny niepokój u Marcina. Bohaterka dużo wcześniej przerwała specjalistyczne leczenie, co niestety skutecznie zablokowało jej drogę do całkowitego pokonania uzależnienia. Już w ostatnich epizodach minionego sezonu widzowie mogli zobaczyć, jak bohaterka ponownie sięga po silne leki przeciwbólowe, a teraz sytuacja ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Jak donosi portal swiatseriali.interia.pl, w najnowszych powakacyjnych odcinkach „Barw szczęścia” Kodur spróbuje nakłonić partnerkę do wznowienia terapii, widząc jej narastające problemy ze stabilnością emocjonalną. Niestety, jego troska wywoła u kobiety jedynie furię, a jej agresywna reakcja na życzliwą radę utwierdzi policjanta w przekonaniu o nawrocie kryzysu.

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Renata w „Barwach szczęścia” uderzy w czuły punkt Marcina. Zarzuci mu frustrację

W premierowych epizodach serialu uzależniona Nowak nie powstrzyma się przed ostrym atakiem na swojego ukochanego, wysnuwając wniosek, że mężczyzna wyładowuje na niej złość z powodu niedawnej degradacji zawodowej. Jednocześnie bezlitośnie przypomni mu, że obniżenie stopnia było konsekwencją jego własnych decyzji, podjętych podczas pomocy Natalii (Maria Dejmek), gdy ratowali Cezarego (Marcel Opaliński) przed policyjną zasadzką związaną ze zleceniem zabójstwa Andrzeja (Leon Charewicz).

Zirytowana bohaterka na tym nie skończy i w powakacyjnych odcinkach „Barw szczęścia” prosto w twarz zarzuci Kodurowi, że ma już dosyć jego ciągłego kontrolowania i dusznej nadopiekuńczości. Kobieta zażąda od policjanta większego zaufania, próbując stworzyć pozory osoby, która w pełni kontroluje swoje życie, co oczywiście minie się z prawdą. „- Po prostu bądź przy mnie” - zażąda od swojego partnera.

Zazdrość o Darię w „Barwach szczęścia”. Renata urządzi Kodurowi scenę

Czarne chmury zawisną nad związkiem, gdy w nadchodzących powakacyjnych odcinkach „Barw szczęścia” Renata zauważy Marcina w trakcie pogawędki z Darią i błyskawicznie dopisze do tego historię o niewierności. Iskrą zapalną okaże się moment, w którym mężczyzna opiekuńczo położy dłoń na ramieniu młodszej koleżanki, próbując ją w ten sposób podnieść na duchu.

To wydarzenie sprawi, że Nowak wpadnie w szał i rozpęta karczemną awanturę, która rozpocznie się w miejscu publicznym, a swój finał znajdzie dopiero w zaciszu domowym. Kobieta całkowicie zignoruje logiczne wyjaśnienia swojego partnera, który będzie usilnie próbował jej uświadomić, że jego znajoma miała po prostu bardzo zły dzień i potrzebowała zwykłego wsparcia. „- Nie masz powodów do zazdrości” - uspokoi ją policjant.

Mimo racjonalnych argumentów w powakacyjnych epizodach „Barw szczęścia” bohaterka pozostanie głucha na wszelkie tłumaczenia. Co więcej, w akcie złośliwości zarzuci ukochanemu, że jego prawdziwym motywem odesłania jej do ośrodka terapeutycznego jest chęć swobodnego romansowania z młodszą policjantką.

Te bezpodstawne oskarżenia sprawią, że miarka ostatecznie się przebierze, a Marcin straci resztki cierpliwości do irracjonalnych zachowań swojej wybranki. Dotknięty do żywego mężczyzna wyzna jej prosto w twarz, że kompletnie jej nie poznaje i z utęsknieniem czeka na powrót dawnej dziewczyny, w której przed laty ulokował swoje uczucia.

Problemy Renaty w „Barwach szczęścia”. Zwierzy się Dominice z rzekomej zdrady

Napięta atmosfera między zakochanymi mocno odbije się na psychice Marcina, co nie umknie uwadze jego współpracowników w powakacyjnej odsłonie „Barw szczęścia”. Daria zaoferuje nawet, że osobiście skontaktuje się z Renatą w celu sprostowania całej sytuacji, jednak Kodur natychmiast odrzuci ten pomysł, uznając, że jego dziewczyna wykorzysta to jedynie jako kolejną wymówkę do ucieczki przed rzeczywistymi problemami zdrowotnymi.

Tymczasem pogrążona w paranoi Nowak postanowi wciągnąć w intrygę Dominikę (Karolina Chapko), której ze szczegółami zrelacjonuje rzekomy romans swojego partnera. „- On mnie zostawi” - wyzna załamana przyjaciółce, a dla uwiarygodnienia swoich przypuszczeń zacznie wnikliwie analizować profile Darii w mediach społecznościowych, co tylko pogłębi jej obsesyjne przekonanie o próbie kradzieży ukochanego. Rozwój tych burzliwych wydarzeń widzowie poznają już w nadchodzących miesiącach.