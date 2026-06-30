Wimbledon. Świetny start Polaka na londyńskiej trawie

Kamil Majchrzak z cennym awansem

30-letni Kamil Majchrzak zrewanżował się 29-letniemu Alejandro Tabilo za niedawną porażkę z pierwszej rundy French Open. We wtorek Polak zaprezentował świetną formę na kortach trawiastych i odniósł zwycięstwo. Spotkanie w pierwszej rundzie Wimbledonu zakończyło się wynikiem 6:3, 7:5, 7:5 i trwało godzinę oraz 58 minut.

Majchrzak pojawił się w Londynie jako świeżo upieczony zwycięzca turnieju ATP Tour w holenderskim ‘s-Hertogenbosch. Podczas tamtej rywalizacji pokonał trzech graczy z najlepszej dziesiątki rankingu. W spotkaniu z Chilijczykiem Polak zapisał na swoim koncie 16 asów serwisowych przy zaledwie dziewięciu rywala, zaliczył 43 zagrania wygrywające i popełnił 18 niewymuszonych błędów.

Z kim zagra w drugiej rundzie?

Dwie pierwsze partie przebiegały w bardzo podobny sposób, gdy Majchrzak pewnie serwował i ostatecznie przełamywał podanie przeciwnika. Trzeci set dostarczył nieco więcej wrażeń, ponieważ polski zawodnik serwował po zwycięstwo przy stanie 5:4, lecz niespodziewanie stracił gema. Szybko jednak odzyskał koncentrację i po kolejnym przełamaniu skutecznie zamknął całe spotkanie.

Zajmujący 45. miejsce w rankingu tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zagra w czwartek w kolejnym etapie zmagań. Jego rywalem będzie Amerykanin Zachary Svajda (66. ATP) lub Hiszpan Pablo Llamas Ruiz (119. ATP). Dzień wcześniej do drugiej rundy awansował także Hubert Hurkacz, pokonując norweskiego gracza Caspera Ruuda 6:4, 6:2, 7:6 (9-7).