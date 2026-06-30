Zespół BROKIES wymienił znane kosmetyki w piosence. Marki natychmiast zorganizowały darmowe badania przed koncertem

Jak utwór zespołu BROKIES wypromował marki CeraVe i La Roche-Posay

Przedsiębiorstwa zazwyczaj same próbują kreować rynkowe mody, ale znane firmy dermokosmetyczne doświadczyły zupełnie odwrotnego zjawiska. Popularna w internecie grupa BROKIES z własnej woli wspomniała o produktach CeraVe oraz La Roche-Posay w refrenie swojego najnowszego singla zatytułowanego „SKINCARE”. Utwór pozbawiony jakichkolwiek wcześniejszych ustaleń biznesowych błyskawicznie podbił serca najmłodszych użytkowników sieci z generacji Z oraz Alpha.

Formacja muzyczna tworzona przez Dajczmana, Discokarola oraz Pirlo uchodzi obecnie za absolutny fenomen wśród młodzieży. Przedstawiciele branży kosmetycznej otrzymali w ten sposób wymarzoną szansę reklamową, ponieważ zamiast standardowego lokowania produktu zyskali darmową obecność w tekstach słuchanych przez miliony i wpisali się w codzienne życie młodych ludzi.

Milion wyświetleń na TikToku i Instagramie marek CeraVe i La Roche-Posay

Sukces formacji BROKIES udowadnia ponad wszelką wątpliwość, że najmłodsze pokolenie konsumentów zdecydowanie bardziej ceni naturalną obecność firm w ich otoczeniu niż tradycyjne spoty reklamowe. Kiedy kosmetyki stały się nieodłącznym elementem rapowego utworu, właściciele marek postanowili natychmiast odpowiedzieć na zainteresowanie słuchaczy i nawiązać z nimi bezpośredni kontakt. Na profilach społecznościowych pojawiło się nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji Oli Cedro, która wytłumaczyła muzykom zasady dbania o cerę przy użyciu wspomnianych preparatów. Krótki film wygenerował ponad milion odtworzeń oraz siedemdziesiąt tysięcy polubień na TikToku i Instagramie w zaledwie dwie doby od publikacji, a nazwanie sztyftu przeciwsłonecznego „szminką na czoło” zyskało status popularnego mema wśród internautów.

CeraVe zorganizowało strefę badań przed koncertem zespołu BROKIES

Kluczowym ruchem w całej kampanii było przeniesienie internetowego szumu do świata rzeczywistego podczas debiutanckiego występu grupy muzycznej. Organizacja specjalnych stoisk oraz całe zaplecze logistyczne zostały przygotowane w zaledwie dwie doby od momentu ogłoszenia terminu wydarzenia, co pozwoliło zamienić wirtualny trend w namacalne doświadczenie. Zgromadzona pod sceną publiczność mogła za darmo skonsultować stan swojej cery u dermatologów, a w trakcie grania piosenki „SKINCARE” muzycy zrzucali w tłum darmowe próbki kosmetyków.

Sukces kampanii z udziałem Gen Z, Young Alpha i ekspertów od skincare

Rezultaty przeprowadzonych działań pokazują dobitnie, że komunikacja skierowana do najmłodszych wymaga szczerości oraz błyskawicznego dopasowywania się do ich zainteresowań. Aż dwadzieścia pięć procent z ośmiuset uczestników imprezy skorzystało z profesjonalnych porad dermatologicznych w specjalnie wyznaczonych punktach, przed którymi ustawiały się długie kolejki na wiele godzin przed startem koncertu. Zasięgi profilu CeraVe na Instagramie urosły o pięć procent w kilka dni, a wszystkie materiały powiązane z akcją zebrały łącznie ponad półtora miliona wyświetleń i blisko sto tysięcy reakcji.

„Nie chcemy na siłę wymyślać trendów, wolimy naturalnie współistnieć z tym, co realnie rezonuje z nowym pokoleniem i spotykać się z nimi w świecie ich pasji, jakim w tym przypadku jest muzyka i grupa BROKIES. Odrzuciliśmy korporacyjny cringe na rzecz pełnej autentyczności. Kiedy widzisz, że na rapowy koncert przychodzą tłumy młodych ludzi, którzy na kilka godzin przed startem imprezy ustawiają się w kolejce, by przebadać swoją skórę – wiesz, że to działa. Wzbudziliśmy realne zainteresowanie, pokazując, że dermatologiczny skincare może stać się po prostu elementem ich lifestylu” – mówi Agnieszka Pawelek, Head of Advocacy & Influence, L’Oréal Dermatological Beauty Polska.

Przedstawiciele producentów kosmetyków zaobserwowali również wyraźny skok sprzedaży u swoich partnerów detalicznych. Historia współpracy z młodymi artystami stanowi doskonały dowód na to, że skuteczny marketing to nie tylko szybkie opublikowanie zdjęcia w sieci, ale przede wszystkim umiejętność zamiany internetowego zjawiska w prawdziwe działania w terenie.