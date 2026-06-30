Farma. Marcelina Zawadzka za kulisami pokazuje program bez reżyserki - ZDJĘCIA

Kulisy „Farmy” bez filtrów

Prezenterka podkreśliła, że na planie często trudno złapać wszystkie momenty, bo wydarzenia dzieją się jedno po drugim. Właśnie dlatego zdecydowała się pokazać widzom zestaw fotografii, które oddają różne oblicza produkcji.

„Kocham tu być! ❤️🌾🫏🚜 Często na planie @farmapolsat dzieje się tyle, że nie nadążam pokazywać Wam wszystkiego, co dzieje się za kulisami. Dlatego dziś wrzucam trochę pięknych kadrów - tych bardziej pozowanych 📸✨ i tych całkiem życiowych, prawdziwych, bez reżyserki 😂🤭🌾 Które story jest Waszym ulubionym? 🫶🏻” – napisała Marcelina Zawadzka na Instagramie.

Prawdziwe życie na planie 6. sezonu

Na udostępnionych zdjęciach widać nie tylko prowadzącą, ale też siostry Krawczyńskie, które ponownie pełnią ważną rolę w programie. Kadry pokazują, że „Farma” to nie tylko rywalizacja uczestników, ale też intensywna praca całej ekipy. Wśród fotografii pojawiają się ujęcia z codziennych obowiązków na planie – jazda taczką, przejazdy traktorem czy przygotowania stylizacji do nagrań. To właśnie te momenty, których zwykle nie widać w telewizyjnej emisji, budzą największe zainteresowanie fanów.

„Farma” od kuchni

Publikacja Marceliny pokazuje, że rzeczywistość programu to mieszanka dobrze zaplanowanej produkcji i spontanicznych sytuacji, które dzieją się w trakcie nagrań. To właśnie one nadają show autentyczności i sprawiają, że każdy sezon wygląda inaczej. Nowe zdjęcia z planu tylko podsycają ciekawość widzów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne odsłony 6. sezonu „Farmy”.