Operacja „Kryształ” w całej Polsce. Służby przejęły ponad 93 kg narkotyków w paczkach

Ogólnopolska akcja służb w sortowniach paczek

W realizację ogólnopolskiej operacji zaangażowanych było 342 policjantów oraz 384 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Mundurowi prowadzili działania w centrach logistycznych, sortowniach przesyłek, punktach przeładunkowych oraz na lotniczych przejściach granicznych. Praca funkcjonariuszy miała charakter operacyjno-rozpoznawczy, dochodzeniowo-śledczy oraz kontrolny. W działaniach wykorzystano specjalistyczny sprzęt, a mundurowych wspierały psy służbowe wyszkolone do wykrywania zapachu substancji psychotropowych i środków odurzających.

Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczonych przez Policję i KAS

Podczas trzydniowych działań funkcjonariusze sprawdzili 2591 przesyłek, z których 126 zawierało niedozwolone środki odurzające. Łącznie zabezpieczono ponad 93 kg nielegalnych substancji, w tym między innymi 64 kg marihuany oraz 5 kg klofedronu. Na liście przejętych narkotyków znalazło się również ponad 1 kg amfetaminy, 0,5 kg haszyszu, a także mniejsze ilości kokainy, LSD, MDMA oraz metamfetaminy. Kontrole pozwoliły dodatkowo na stwierdzenie 565 przypadków naruszenia obowiązujących przepisów skarbowych.

Zarzuty i areszty po operacji Kryształ

W wyniku przeprowadzonej operacji zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii usłyszało 7 osób. Podejrzani odpowiedzą między innymi za wewnątrzwspólnotowy przywóz i nabycie oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków. Wobec 4 zatrzymanych osób sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, natomiast 2 inne osoby zostały objęte dozorem Policji. Zdaniem służb operacja „Kryształ” potwierdziła, że system przesyłek kurierskich pozostaje jednym z kanałów wykorzystywanych przez sprawców do dystrybucji środków odurzających.

Źródło: Policja.pl