M jak miłość. Katarzyna Kołeczek zdradza przyszłość Jagody po wakacjach

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-30 16:07

Wątek Jagody w serialu „M jak miłość” od pewnego czasu jest systematycznie ograniczany, co nie uszło uwadze najbardziej zaangażowanych widzów. W finale ostatniego sezonu postać grana przez Katarzynę Kołeczek zdecydowała się na wyjazd z Tadeuszem (Bartłomiej Nowosielski) i Dorotką (Klara Madeńska) na Hel. Fani produkcji zachodzą w głowę, czy Kiemliczowie wrócą na ekrany po letniej przerwie. Aktorka postanowiła odnieść się do tych wątpliwości podczas instagramowego Q&A. Sprawdzamy, jak potoczą się losy bohaterki w nowej odsłonie uwielbianej telenoweli.

Portret Katarzyny Kołeczek jako Jagody z serialu M jak miłość, uśmiechającej się subtelnie, z jasnymi włosami związanymi w kucyk. Aktorka, w szarej bluzce, spogląda w prawą stronę, na czarnym tle. Więcej o przyszłości Jagody na naszym portalu.
Autor: VOD TVP/ Materiały prasowe M jak miłość. Katarzyna Kołeczek zdradza przyszłość Jagody po wakacjach

"M jak miłość". Czy Jagoda po wakacjach powróci na ekrany?

Odtwórczyni roli Kiemliczowej zorganizowała na swoim instagramowym profilu popularną sesję pytań i odpowiedzi. Obserwatorzy natychmiast wykorzystali tę okazję, aby poruszyć temat jej dalszego udziału w telenoweli. Zauważalnie ograniczony czas ekranowy aktorki wywołał spory niepokój wśród widowni.

Finałowy wyjazd Jagody, Tadeusza i Dorotki do nadmorskiego domku sugerował dłuższą przerwę w fabule, ponieważ sama bohaterka wspominała o perspektywie kilkumiesięcznego pobytu z dala od domu. Jedna z internautek zapytała wprost o to, co czeka tę postać w jesiennej ramówce. „Co u Jagody po wakacjach? Będzie jej więcej niż w minionym sezonie?” – dopytywała fanka.

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Katarzyna Kołeczek i twórcy "M jak miłość" komentują losy Jagody

Artystka błyskawicznie odniosła się do poruszonej kwestii, wyrażając duże nadzieje na częstszą obecność przed kamerą. „Mam nadzieję, że tak. Tak czy owak zapraszam bardzo do oglądania @mjakmilosc.official” – odpowiedziała aktorka.

Wątek ten natychmiast podchwycili sami twórcy formatu, którzy z kolei udostępnili relację gwiazdy na oficjalnym koncie serialu. Postanowili oni zapytać widzów o zdanie przy pomocy specjalnej ankiety. „Chcecie więcej Jagody w nowym sezonie? – spytała produkcja, dając do wyboru trzy odpowiedzi w ankiecie – Dużo więcej😎/Jasne!/Niekoniecznie☺️”.

Wyniki internetowego głosowania nie pozostawiły żadnych złudzeń. Aż 50 procent ankietowanych domaga się znacznego powiększenia roli Kiemliczowej, podczas gdy 33 procent wskazało odpowiedź „Jasne!”, a jedynie 17 procent uczestników głosowania wybrało wariant negatywny. Fani dobitnie pokazali, że oczekują silniejszego rozwinięcia tego wątku.

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Sympatycy formatu mogą jednak odetchnąć z ulgą i nie martwić się o zniknięcie swojej ulubienicy. Deklaracja Katarzyny Kołeczek dość jasno zwiastuje dalszą współpracę na planie telenoweli. Co więcej, gwiazda była niedawno widziana podczas pracy nad nowymi scenami, co stanowi najlepsze potwierdzenie jej powrotu do serialowej opowieści.

Wyniki przeprowadzonej ankiety najprawdopodobniej zmotywują scenarzystów do uwzględnienia postulatów wiernej widowni. O tym, jak dokładnie ułożą się losy mieszkańców helskiego domku, przekonamy się już podczas oglądania powakacyjnych epizodów przeboju telewizyjnej Dwójki.

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