Reprezentacja Polski koszykarzy kończy obóz w Krakowie. Kto zagra w eliminacjach mistrzostw świata 2027?

Eliminacje mistrzostw świata 2027 to cel

Polska drużyna narodowa kończy w środę przygotowania w Krakowie przed kolejnymi wyzwaniami. Zawodnicy trenowali w obiekcie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie reprezentacja Polski koszykarzy zajmuje pierwsze miejsce w grupie F. Zespół zapewnił już sobie awans do drugiej fazy kwalifikacji. Najbliższe spotkanie z Austrią odbędzie się 3 lipca w Wiedniu.

Trzy dni po wizycie w Austrii biało-czerwoni zagrają z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Przygotowania w stolicy Małopolski przypadły do gustu kapitanowi drużyny. Mateusz Ponitka wyraził zadowolenie z warunków stworzonych dla kadrowiczów. Szkoleniowiec reprezentacji Igor Milicić również pozytywnie ocenił infrastrukturę i zaplecze organizacyjne.

"- Bardzo cieszę się, że tutaj trenujemy, Kraków naprawdę miło nas ugościł. Zrobiło się takie fajne miejsce do przygotowań - podkreślił."

"- Mamy świetną halę, blisko hotel, doskonałe jedzenie i obsługę - podkreślił."

Jakie problemy napotkała polska drużyna koszykarska?

Zgrupowanie w Krakowie nie przebiegło całkowicie bez zakłóceń dla kadry narodowej. Trener zespołu poinformował o nieprzewidzianych trudnościach związanych ze zdrowiem zawodników. Z tego powodu szkoleniowiec zabierze do Wiednia na mecz z Austrią aż trzynastu koszykarzy. Ostateczny skład meczowy zostanie podany na zaledwie kilka godzin przed startem rywalizacji. Dodatkowym wyzwaniem był zróżnicowany czas zakończenia sezonów ligowych przez poszczególnych graczy.

Aby skutecznie wyrównać formę zespołu, zorganizowano gry kontrolne. Polacy rozegrali dwa mecze towarzyskie, odnosząc zwycięstwa nad Finlandią 92:87 oraz Słowacją 115:80. Wyniki te pozwoliły sztabowi szkoleniowemu przeanalizować błędy i luki w obecnej taktyce zespołu. Selekcjoner podkreślił, że mecze sparingowe dostarczyły bezcennych informacji przed oficjalnymi spotkaniami. Sztab szkoleniowy ocenił obóz jako wyjątkowo pracowity czas dla wszystkich graczy.

"- Mieliśmy trochę kłopotów zdrowotnych, które jeszcze nie do końca zostały rozwiązane. Dlatego na mecz z Austrią zabiorę 13 zawodników, a ostateczne dwunastka zostanie ogłoszona kilka godzin przed rozpoczęcie spotkania - wyjaśnił i dodał, że pewnym problemem był też fakt, że część kadrowiczów skończyła sezon wcześniej, a inni jeszcze niedawno walczyli o mistrzostwo Polski."

"- Ta druga grupa dołączyła trochę później i trzeba było jakoś dopasować treningi i sprawić, aby wszyscy byli w takim samym stanie mentalnym i fizycznym - tłumaczył."

Dlaczego mecze w lipcu są istotne?

Mimo pewnego awansu, kadrowicze traktują lipcowe mecze z najwyższą powagą. Sztab trenerski celuje w wygranie obu spotkań, co ma wzmocnić zespół mentalnie. W drugiej fazie eliminacji reprezentacja zmierzy się z bardzo silnymi rywalami z Chorwacji, Niemiec oraz Izraela. Odniesienie zwycięstw w lipcu ma stanowić solidny fundament pod budowę formy na kolejne miesiące. Spotkanie z Austrią zaplanowano na piątek, a starcie z Holandią na poniedziałek.

Mecz z holenderskim zespołem odbędzie się w największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce. Pojedynek ten wzbudza ogromne zainteresowanie wśród sympatyków sportu w całym kraju. Do tej pory organizatorzy sprzedali już siedem tysięcy wejściówek na krakowskie wydarzenie. Promotorzy liczą, że frekwencja na trybunach osiągnie ostatecznie poziom około dziesięciu tysięcy fanów koszykówki. Zespół liczy na wsparcie podobne do tego podczas zeszłorocznych mistrzostw w Katowicach.

"- W poprzednich okienkach kadrowych wykonaliśmy kawał dobrej roboty, to sprawiło, że mamy teraz komfortową sytuację, ale chcemy dwoma zwycięstwami zakończyć ten etap. To dodałoby nam pewności przed rywalizacją w drugiej części eliminacji, gdzie rywale, czyli Chorwacja, Niemcy i Izrael, będą już zupełnie innej rangi - stwierdził Milicić."

"- Ta pasja i więź pomiędzy kibicami a zespołem była niesamowita, zrobimy wszystko, żeby ją podtrzymać. Mam nadzieję, że zapełnimy Tauron Arenę i mecz zakończy się naszym zwycięstwem - zadeklarował."