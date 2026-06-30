Celina z "Barw szczęścia" brutalnie pobita. Aktorka pokazała zdjęcia z planu

Celina Brońska w niebezpieczeństwie. Dramatyczne zdjęcia z planu "Barw szczęścia"

Najnowszy sezon popularnego serialu przyniesie sporo emocji fanom detektyw Celiny Brońskiej. Do tej pory bohaterka skutecznie unikała większych kłopotów, jednak nadchodzące odcinki zmienią tę dobrą passę. Odważna pani detektyw zostanie poważnie ranna podczas jednej ze swoich akcji.

Odtwórczyni tej roli, Orina Krajewska, opublikowała w mediach społecznościowych wymowne kadry z pracy na planie. Na udostępnionych relacjach można dostrzec, że aktorka ma rozcięty i zakrwawiony nos oraz wyraźny opatrunek na głowie. Wskazuje to na brutalny atak i prawdopodobnie silne uderzenie, które na dłuższą chwilę wykluczy bohaterkę z działań operacyjnych.

Tajemnicza sprawa kryminalna w tle. Celina współpracuje z policją?

Obrażenia Celiny to efekt kolejnego, ryzykownego śledztwa. Szczegóły dotyczące napastnika pozostają nieznane, ale wiele wskazuje na to, że bohaterka będzie współpracować ze służbami mundurowymi. Na jednym z opublikowanych materiałów aktorka oznaczyła Łukasza Borkowskiego, wcielającego się w postać inspektora Majaka.

Wątek śledczego w nowych odcinkach mocno wiąże się ze sprawą oszusta Andrzeja, granego przez Leona Charewicza, którego Celina wcześniej ściągnęła z Dubaju. Choć inspektor skupi się na zleceniu morderstwa dokonanym przez Cezarego (Marcel Opaliński) i oskarżeniach wobec Natalii (Maria Dejmek), drogi policji i prywatnej detektyw z pewnością znów się przetną. Niewykluczone jednak, że pobicie będzie miało związek z zupełnie inną intrygą.

Czy ukochana Sadowskiego porzuci niebezpieczny zawód?

Fani zastanawiają się, czy brutalne pobicie skłoni bohaterkę do zmiany ścieżki zawodowej. Znając charakter Celiny, jest mało prawdopodobne, by zrezygnowała z pracy jako detektyw. Ryzyko to stały element jej codzienności, podobnie zresztą jak w przypadku dziennikarza Łukasza Sadowskiego (Michał Rolnicki).

Choć partner kobiety z pewnością będzie przerażony całą sytuacją, sam doskonale zda sobie sprawę ze specyfiki niebezpiecznych zawodów. Widzowie mogą być spokojni – Celina wyjdzie z tego zdarzenia obronną ręką. Jak dokładnie potoczą się jej losy, dowiemy się po wakacjach.