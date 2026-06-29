Dramatyczna ucieczka i poszukiwania Cana

Wszystko zaczęło się, gdy na komendę trafił mały Can, którego matka została zatrzymana. Chłopiec, ku zaskoczeniu wszystkich, poczuł głęboką więź właśnie z prokuratorem. Sinan, dręczony bolesnymi wspomnieniami z własnego dzieciństwa, postanowił zabrać malucha do swojego domu. W opiece nad nim pomagała mu Aynur, która zaimponowała mężczyźnie swoim podejściem do dzieci.

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Szokujące wyznanie Sinana

Widok poturbowanego, walczącego o zdrowie chłopca złamie twarde dotychczas serce prokuratora. Trauma małego Cana zadziała jak zapalnik i otworzy rany, które Sinan skrywał w sobie przez całe życie. W 963. odcinku „Dziedzictwa” mężczyzna nie będzie już w stanie tłumić bólu i otworzy się przed Aynur.

Sinan zdradzi kobiecie przerażające szczegóły z przeszłości, kiedy to prokurator wyzna, że przed laty stracił rodzonego brata. Prawda o tej śmierci okaże się dla Aynur prawdziwym szokiem. Wyznanie to wyjaśni również, dlaczego Sinan z takim zaangażowaniem, wręcz desperacją, próbuje chronić małego Cana. Czy Aynur pomoże prokuratorowi rozliczyć się z demonami przeszłości?

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 963. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: