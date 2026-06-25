Dziedzictwo, odcinek 962: Can ucieknie z domu po tragicznych wieściach o jego matce. Zostanie poważnie ranny [ZDJĘCIA]

Po zatrzymaniu matki, jej syn Can trafił pod opiekę prokuratora Sinana, który chcąc uchronić chłopca przed domem dziecka, zdecydował się przyjąć go pod swój dach. Ta decyzja zrodziła się z bolesnych wspomnień urzędnika z jego własnego, trudnego dzieciństwa. Obecność nastolatka w domu zbliżyła Sinana i jego gosposię Aynur, która była zachwycona empatią pracodawcy, a sam prokurator z podziwem obserwował jej naturalne podejście do skrzywdzonego przez los chłopca. Spokój i nowo zbudowane poczucie bezpieczeństwa Cana legły jednak w gruzach w najmniej oczekiwanym momencie.

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Can upada z wysokości i traci przytomność w 962. odcinku "Dziedzictwa"

Sielanka w domu prokuratora kończy się, gdy Can przypadkowo podsłuchuje dramatyczną rozmowę Aynur i Sinana. Chłopiec dowiaduje się z niej, że jego ukochana matka prawdopodobnie spędzi długie lata w więzieniu. Zdesperowany chłopak, chcąc za wszelką cenę oczyścić ją z zarzutów, podejmuje impulsywną decyzję i ucieka z mieszkania. Jego śladem ruszają przerażeni opiekunowie oraz cała komenda policji. Poszukiwania zamieniają się w dramatyczny wyścig z czasem, gdy chłopiec trafia na teren niebezpiecznej, miejskiej budowy. Tam ulega potwornemu upadkowi z wysokości i z poważnymi obrażeniami traci przytomność.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 962. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: