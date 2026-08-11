"Panna młoda" odcinki 173-178. Hancer i Cihan przejeżdżają samochodem kobietę, a testament okazuje się zaskoczeniem

"Panna młoda" - nowe odcinki, nowe dramaty

W dniach 17-22 sierpnia "Panna młoda" znów dostarczy sporo zaskoczeń i emocji. obaczymy pokłosie ślubu Hancer z Melihem, wypadek samochodowy spowodowany przez nią i Cihana, a także zaskakujące odczytanie testamentu. Więcej szczegółów z odcinków 173-178 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinna być Hancer? Z Cihanem Z Melihem Z kimś innym Z nikim

"Panna młoda" odcinek 173. To się wydarzy 17 sierpnia

Mine cieszy się, że ciocia Hancer będzie miała dziecko. Melih i Hancer są na kolacji w rezydencji. Cihan oznajmia Hancer, że wymazał ją z pamięci. Melih wygarnia Cihanowi, że jego pieniądze i nazwisko dla Hancer nic nie znaczą.

"Panna młoda" odcinek 174. To się wydarzy 18 sierpnia

Aysu widzi, jak w nocy Hancer wychodzi z rezydencji. Derya poznaje tajemnicę Yoncy. Fadime o wszystkie problemy oskarża Hancer. Derya chce wykorzystać okazję na korzyść swoją i Yoncy.

"Panna młoda" odcinek 175. To się wydarzy 19 sierpnia

Derya namawia Cemila, by przyjąć pod dach Yoncę z jej dzieckiem. Engin zaprasza rodzinę Devegliolu na odczytanie listu zmarłej Yasemin. Sinem wygarnia Melihowi, co o nim myśli. Beyza boi się, że Yasemin zdradzi jej tajemnicę.

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"Panna młoda" odcinek 176. To się wydarzy 20 sierpnia

Engin odczytuje kontrowersyjny testament siostry. Beyza zaczyna się bać. Derya knuje z Yoncą kolejny plan. Ojciec Sinem dowiaduje się prawdy o Melihu. Nusret wścieka się na Beyzę.

"Panna młoda" odcinek 177. To się wydarzy 21 sierpnia

Hancer wsiada do samochodu Cihana, potrącają młodą dziewczynę. Derya i Jonca chcą zastraszyć Mukadder. Cihan i Hancer zajmują się ofiarą wypadku.

"Panna młoda" odcinek 178. To się wydarzy 22 sierpnia

Hancer nie zdąża na autobus, w środku nocy Cihan odwozi ją do domu, co wzbudza plotki. Derya szantażuje Mukadder. Engin czuwa przy Sili. Nusret chce, by zagłosowano, kto stanie na czele fundacji.

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