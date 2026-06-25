W poprzednim epizodzie na komisariacie policji doszło do nietypowej sytuacji po tym, jak patrol zatrzymał matkę Cana. Chłopiec trafił pod opiekę funkcjonariuszy, jednak mimo starań komisarza Ferita i innych policjantów, czuł wyraźny strach i nie chciał z nimi współpracować. Kluczowy okazał się moment, w którym Can poczucie bezpieczeństwa odnalazł jedynie w obecności prokuratora Sinana. Ta sytuacja mocno zaskoczyła Aynur – gosposię prokuratora – która po raz pierwszy zobaczyła u swojego surowego i powściągliwego pracodawcy tak dużą dozę empatii i zrozumienia dla chłopca.

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Can wprowadza się do domu Sinana w 960. odcinku "Dziedzictwa"

Sprawa nabiera tempa, gdy pojawia się ryzyko, że Can trafi do domu dziecka. Sinan, pod wpływem bolesnych wspomnień z własnego, trudnego dzieciństwa, podejmuje nagłą decyzję i zabiera chłopca do swojego domu. Aynur jest pod ogromnym wrażeniem i czuje zachwyt, widząc tak odpowiedzialną i troskliwą postawę ze strony dotychczas dystansującego się urzędnika. Z kolei Sinan z podziwem obserwuje, jak naturalnie i sprawnie Aynur potrafi rozmawiać ze skrzywdzonym przez los chłopcem, szybko nawiązując z nim świetny kontakt. Can zamieszkuje z nimi, co tworzy zupełnie nową dynamikę w relacjach między dorosłymi.

Czy wspólna opieka nad dzieckiem i jego obecność w domu Sinana staną się początkiem głębszego uczucia między prokuratorem a Aynur? Czy widząc zaangażowanie mężczyzny, kobieta zacznie inaczej postrzegać ich wspólną przyszłość? Czas pokaże, czy trudna przeszłość Sinana pozwoli mu na dłuższą metę utrzymać tę nowo odkrytą łagodność, czy też w miarę zacieśniania więzi z Aynur do głosu dojdą jego trudniejsze cechy charakteru.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 960. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: