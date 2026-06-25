Dziedzictwo, odcinek 960: Can zamieszka z Sinanem. Razem z Aynur stworzą dla niego nowy dom [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-25 11:42

Niespodziewany zwrot akcji na komisariacie policji zmusza prokuratora Sinana do podjęcia decyzji, która całkowicie zmieni jego dotychczasowe życie. Gdy chłopiec imieniem Can zostaje bez opieki, surowy urzędnik decyduje się na przygarnięcie go, co zaskoczy wszystkich, a zwłaszcza jego gosposię, Aynur. Jak potoczą się losy tej trójki pod jednym dachem? Zapraszamy do oglądania nowych epizodów i śledzenia naszych streszczeń – premiera 960. odcinka serialu „Dziedzictwo” już w piątek, 26 czerwca.

W poprzednim epizodzie na komisariacie policji doszło do nietypowej sytuacji po tym, jak patrol zatrzymał matkę Cana. Chłopiec trafił pod opiekę funkcjonariuszy, jednak mimo starań komisarza Ferita i innych policjantów, czuł wyraźny strach i nie chciał z nimi współpracować. Kluczowy okazał się moment, w którym Can poczucie bezpieczeństwa odnalazł jedynie w obecności prokuratora Sinana. Ta sytuacja mocno zaskoczyła Aynur – gosposię prokuratora – która po raz pierwszy zobaczyła u swojego surowego i powściągliwego pracodawcy tak dużą dozę empatii i zrozumienia dla chłopca.

Polecany artykuł:

Dziedzictwo, odcinek 959: Tajemniczy chłopiec na komendzie. Dlaczego mały Can u…
Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Can wprowadza się do domu Sinana w 960. odcinku "Dziedzictwa"

Sprawa nabiera tempa, gdy pojawia się ryzyko, że Can trafi do domu dziecka. Sinan, pod wpływem bolesnych wspomnień z własnego, trudnego dzieciństwa, podejmuje nagłą decyzję i zabiera chłopca do swojego domu. Aynur jest pod ogromnym wrażeniem i czuje zachwyt, widząc tak odpowiedzialną i troskliwą postawę ze strony dotychczas dystansującego się urzędnika. Z kolei Sinan z podziwem obserwuje, jak naturalnie i sprawnie Aynur potrafi rozmawiać ze skrzywdzonym przez los chłopcem, szybko nawiązując z nim świetny kontakt. Can zamieszkuje z nimi, co tworzy zupełnie nową dynamikę w relacjach między dorosłymi.

Czy wspólna opieka nad dzieckiem i jego obecność w domu Sinana staną się początkiem głębszego uczucia między prokuratorem a Aynur? Czy widząc zaangażowanie mężczyzny, kobieta zacznie inaczej postrzegać ich wspólną przyszłość? Czas pokaże, czy trudna przeszłość Sinana pozwoli mu na dłuższą metę utrzymać tę nowo odkrytą łagodność, czy też w miarę zacieśniania więzi z Aynur do głosu dojdą jego trudniejsze cechy charakteru.

Dziedzictwo, odcinek 960: Can wprowadza się do Sinana
Galeria zdjęć 6

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 960. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

Sonda
Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem?
Streszczenia seriali
Dziedzictwo
tureckie seriale