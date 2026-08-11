Dziedzictwo, odcinek 1008: Nana okłamuje Poyraza! Zacznie ją śledzić i odkryje prawdę [ZDJĘCIA]

Nana początkowo z dużym niepokojem podchodziła do wyjazdu z Poyrazem. Wizja spędzenia kilku dni sam na sam z mężem wyraźnie ją stresowała, dlatego próbowała go unikać. Z czasem jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Podczas podróży poślubnej między Naną i Poyrazem pojawiła się większa bliskość, a mężczyzna nabrał odwagi, by w końcu powiedzieć żonie, co naprawdę do niej czuje.

Romantyczne chwile zostaną jednak zakłócone przez wydarzenia związane z Yusufem. Kiedy Poyraz i Nana dowiedzą się o zatruciu chłopca, natychmiast przerwą podróż poślubną i wrócą do domu. Na szczęście Yusuf szybko odzyska zdrowie. Co więcej, jego słowa jeszcze bardziej zbliżą Nanę i Poyraza. Chłopiec wyzna bowiem, że chciałby, aby już zawsze pozostali małżeństwem.

Poyraz nie zrezygnuje ze swoich planów. Nadal będzie chciał dokończyć przerwane wyznanie miłości i subtelnie da Nanie do zrozumienia, że jego uczucia są bardzo poważne. Kobieta nie będzie jednak w stanie całkowicie się otworzyć.

Poyraz zacznie podejrzewać Nanę

Wkrótce zachowanie Nany stanie się dla Poyraza coraz bardziej zagadkowe. Kobieta zacznie zachowywać się w sposób, którego mężczyzna nie będzie potrafił zrozumieć. Jej tajemniczość sprawi, że zacznie zastanawiać się, czy żona coś przed nim ukrywa.

Poyraz nie będzie chciał pozostawić sprawy bez wyjaśnienia. Postanowi obserwować Nanę i sprawdzić, dokąd chodzi oraz z kim się spotyka. W pewnym momencie odkryje, że kobieta rzeczywiście nie mówi mu prawdy.

Dla Poyraza będzie to bardzo ważny sygnał ostrzegawczy. Mężczyzna nie będzie wiedział, dlaczego Nana go okłamuje i co tak naprawdę próbuje przed nim ukryć. Jej zachowanie zacznie wzbudzać w nim coraz większą nieufność.

Nana ma jednak ważny powód

Prawda okaże się zupełnie inna, niż początkowo może przypuszczać Poyraz. Nana nie będzie działała przeciwko niemu ani nie będzie miała zamiaru go zranić. Jej tajemnicze zachowanie będzie związane z chęcią pomocy Mertowi.

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