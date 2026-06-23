Niedawno Nana została brutalnie zaatakowana przez Truciznę, który wstrzyknął jej śmiertelną substancję. Choć Poyraz natychmiast wymierzył sprawiedliwość i zabił oprawcę, życie kobiety zawisło na włosku. Gdy nieprzytomna walczyła o przetrwanie w szpitalu, przerażony Poyraz czuwał przy jej łóżku i po raz pierwszy wyznał jej głęboką miłość. Prawdziwy dramat nadszedł jednak chwilę później – w wyniku podłego donosu Sibel, Nana została zatrzymana za nielegalny pobyt. Przerażona widmem deportacji, podjęła nawet szaleńczą i nieudaną próbę ucieczki ze szpitala, po której zatrzymała ją policjantka Czarna. Poyraz rozpoczął wtedy desperacki wyścig z czasem.

Tureckie seriale, których nie było w Polsce

"Dziedzictwo" odc. 959: Poyraz znajduje jedyny sposób na uratowanie Nany

Poyraz staje przed niemal niemożliwym zadaniem, ale w ostatniej chwili udaje mu się znaleźć legalny kruczek prawny, który może uchronić kobietę przed przymusowym wydaleniem z Turcji. Warunek jest tylko jeden – natychmiastowy ślub. Mężczyzna, nie zastanawiając się ani sekundy, decyduje się na ten krok, by ratować ukochaną.

"Dziedzictwo" odc. 959: Ślub Nany i Poyraza

W sekrecie przed rodziną Poyraza dochodzi do nagłej ceremonii. Pary nie łączą już tylko ukrywane dotąd głębokie uczucia, ale również oficjalny związek małżeński. Dzięki temu urzędnicy muszą wstrzymać procedurę deportacyjną, a uszczęśliwiona Nana odzyskuje wolność i wreszcie może bezpiecznie wrócić do małego Yusufa.

"Dziedzictwo" odc. 959: Rodzina Poyraza nie może się dowiedzieć o ślubie

Radość z zażegnania kryzysu miesza się jednak z ogromnym strachem przed konsekwencjami. Nana doskonale wie, jak skomplikowane są relacje w ich otoczeniu. Przerażona tym, jak na tę nagłą wiadomość zareaguje Cennet, kobieta zaczyna błagać Poyraza, aby nikomu nie mówili o ceremonii. Prosi męża, by na razie poczekali z informowaniem rodziny o tym, co się wydarzyło. Poyraz przystaje na te warunki – najważniejsze dla niego jest to, że jego ukochana jest bezpieczna.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 959. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 25 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: