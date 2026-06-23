Dziedzictwo, odcinek 958: Nana ucieknie przed deportacją? Zdecyduje się na desperacki krok [ZDJĘCIA]

Nana przez długi czas ukrywała się przed bezwzględnym mafiozą Trucizną, który czaił się na życie jej i małego Yusufa. Schronienie znalazła u rodziny Poyraza, który – choć potajemnie i szaleńczo zakochany – nigdy nie wyznał jej swoich uczuć wprost, ale to właśnie on zabił bandytę i zapewnił kobiecie bezpieczeństwo. Gdy Nana planowała wyjazd do innego miasta, by odciąć się od bolesnej przeszłości, jej losy potoczyły się tragicznie. W wyniku podłej intrygi i donosu Sibel, Nana została zatrzymana za nielegalny pobyt. Mimo starań Ferita, prokurator Sinan nie znalazł legalnego wyjścia z sytuacji, a przerażona kobieta błagała Poyraza o natychmiastową pomoc.

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"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 958: Nana robi wszystko, aby uniknąć deportacji

Widmo deportacji staje się przerażająco realne. Zdesperowana Nana nie widzi już szans na legalne rozwiązanie swojej sytuacji, dlatego decyduje się na szaleńczy krok. Podejmuje ryzykowną próbę ucieczki. Udaje jej się otworzyć kajdanki przykute do szpitalnego łóżka i po kryjomu opuszcza szpital. Jej plan natychmiast udaremnia jednak policjantka Czarna, która bezwzględnie interweniuje i zatrzymuje uciekinierkę.

Na wieść o udaremnionej ucieczce zszokowany Poyraz rozpoczyna gorączkowy wyścig z czasem. Mężczyzna, który tak wiele ryzykował, by chronić Nanę przed Trucizną, teraz staje przed niemal niemożliwym zadaniem. Zgłębia przepisy prawne i szuka jakiegokolwiek kruczka, by za wszelką cenę zatrzymać ukochaną w granicach kraju i nie pozwolić na jej wydalenie.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 958. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 24 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: