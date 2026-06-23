Postaw te rośliny w łazience. Nie tylko ozdobią pomieszczenie, ale także zapobiegną powstawaniu pleśni. Sposób na pleśń w łazience

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-23 13:05

Łazienka jest jednym z najbardziej narażonych na wilgoć pomieszczeń w domu. Gorące kąpiele i prysznice sprawiają, że w powietrzu gromadzi się para wodna, która osadza się na ścianach, suficie i fugach. Problem staje się jeszcze większy, gdy pomieszczenie nie ma okna lub wentylacja działa niewystarczająco skutecznie. W takich warunkach łatwo o rozwój pleśni, która nie tylko wygląda nieestetycznie, ale może być również trudna do usunięcia. Niewiele osób jednak wie, że można temu skutecznie zapobiec, stawiając w łazience odpowiednie kwiaty doniczkowe.

  • Problem pleśni w łazience, wynikający z nadmiernej wilgotności i słabej wentylacji, może być trudny do opanowania.
  • Istnieje jednak zaskakująco prosty i naturalny sposób na walkę z wilgocią - wystarczy postawić w pomieszczeniu odpowiednie rośliny doniczkowe.
  • Odkryj, które gatunki kwiatów skutecznie pochłaniają nadmiar pary wodnej i na zawsze wyeliminują pleśń z twojej łazienki.

Częste kąpiele i prysznice sprawiają, że w łazience panuje zazwyczaj wysoka wilgotność powietrza. W połączeniu z często ograniczoną cyrkulacją (małe okna, brak wentylacji mechanicznej lub jej rzadkie używanie), tworzy to idealne warunki do rozwoju pleśni i grzybów, które nie tylko szpecą fugi i ściany, ale mogą również negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Aby ograniczyć ryzyko jej powstawania, warto zadbać o regularne wietrzenie łazienki i sprawną wentylację. Pomocne mogą okazać się także rośliny doniczkowe, które dobrze czują się w wilgotnym środowisku i pomagają regulować poziom wilgoci w powietrzu.

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Postaw te rośliny w łazience, a pleśń się nie pojawi

Jednym z najpopularniejszych wyborów jest skrzydłokwiat. Ta efektowna roślina nie tylko pięknie wygląda, ale również dobrze radzi sobie w miejscach o podwyższonej wilgotności. Podobne właściwości mają paprocie, które naturalnie występują w wilgotnym środowisku i doskonale odnajdują się w łazienkach.

Warto zwrócić uwagę także na zielistkę. Jest łatwa w uprawie, odporna na błędy pielęgnacyjne i dobrze rośnie nawet w pomieszczeniach z ograniczonym dostępem do światła. Dobrym wyborem może być również bluszcz pospolity, który pomaga poprawić jakość powietrza i dobrze znosi wilgotne warunki.

Miłośnicy bardziej egzotycznych roślin mogą postawić na bambus szczęścia lub sansewierię. Obie rośliny są mało wymagające, a jednocześnie świetnie sprawdzają się w łazienkach. Dzięki nim wnętrze zyska nie tylko naturalną ozdobę, ale także dodatkowe wsparcie w walce z nadmierną wilgocią.

Choć rośliny nie zastąpią sprawnej wentylacji, mogą pomóc stworzyć korzystniejszy mikroklimat i ograniczyć warunki sprzyjające rozwojowi pleśni. To prosty sposób na połączenie estetyki z praktycznym rozwiązaniem problemu, z którym zmaga się wiele gospodarstw domowych.

Brudny, zagrzybiony narożnik w łazience z białymi płytkami i widocznym silikonem oraz ciemnymi osadami pleśni przy wannie. Pokazane uszkodzenia silikonu i fug na naszym portalu to częsty problem wynikający z wilgoci, z którą można walczyć za pomocą roślin.
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