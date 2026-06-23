Turniej WTA w Bad Homburg. Z kim zagra Iga Świątek w drugiej rundzie?

Amerykańska rywalka Igi Świątek w Niemczech

Amerykanka Emma Navarro będzie przeciwniczką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 500 rozgrywanego na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych zapewniła sobie awans po zwycięstwie w pierwszej rundzie nad Niemką Evą Lys. Spotkanie obu tenisistek zakończyło się wynikiem 7:6 (8-6), 6:3 dla Navarro. Rozstawiona z numerem pierwszym Polka miała w pierwszej fazie zawodów wolny los i nie musiała wychodzić na kort.

Iga Świątek, notowana na trzecim miejscu w światowym rankingu, otrzymała najwyższe rozstawienie po wycofaniu się Jeleny Rybakiny. Kazaszka zrezygnowała z udziału z powodu problemów z biodrem. Ubiegłoroczna finalistka tej imprezy odniosła później triumf w wielkoszlemowym Wimbledonie. Mecz z zajmującą 24. pozycję na liście WTA Amerykanką będzie dla polskiej zawodniczki pierwszym sprawdzianem w tych zmaganiach.

Jak wygląda bilans spotkań obu tenisistek?

Emma Navarro po słabszej pierwszej połowie roku wróciła w maju na bardzo wysoki poziom sportowy. Amerykanka prezentuje obecnie znakomitą formę na nawierzchni trawiastej. W zeszłym tygodniu zawodniczka ta dotarła do finału turnieju WTA 250 w Nottingham. Bilans dotychczasowych pojedynków między Polką a reprezentantką Stanów Zjednoczonych wynosi 2-1 na korzyść Igi Świątek.

Ostatnie spotkanie obu zawodniczek miało miejsce w 1/8 finału ubiegłorocznego turnieju w Pekinie, gdzie ze zwycięstwa cieszyła się Navarro, wygrywając trzeciego seta 6:0. Ze światowej czołówki w Bad Homburg startują także triumfatorka French Open Rosjanka Mirra Andriejewa, Ukrainka Elina Switolina i Czeszka Karolina Muchova. W pierwszej rundzie zawodów odpadła Magdalena Fręch po porażce z Japonką Naomi Osaką 4:6, 1:6. Turniej w Niemczech stanowi istotny element rywalizacji w letnim sezonie tenisowym.