Czy "Barwy szczęścia" zmienią czołówkę po wakacjach 2026? Aktorzy na tajnej sesji

Nowe wątki i bohaterowie w "Barwach szczęścia"

W nadchodzącym sezonie "Barw szczęścia" na widzów czekają nowości. Scenariusze na pierwsze powakacyjne odcinki w 2026 roku zostały już przygotowane, a aktorzy w pocie czoła nagrywają kolejne sceny. Niektóre z postaci zostaną odsunięte na dalszy plan, co jest naturalnym procesem, zważywszy, że część wątków była wyciszana już wcześniej. W serialu pojawią się też zupełnie nowe twarze, takie jak Michał, w którego wcieli się Gamou Fall, wprowadzając zamieszanie w życiu Natalii, granej przez Marię Dejmek.

Czy zobaczymy nową czołówkę "Barw szczęścia" po wakacjach 2026?

Informacje napływające z planu sugerują, że gwiazdy serialu brały udział w tajemniczej sesji zdjęciowej, która może być związana z promocją nowego sezonu. W sieci pojawiły się ujęcia m.in. Oriany Krajewskiej (serialowa Celina) w towarzystwie Katarzyny Glinki (Kasia Górka) i Elżbiety Romanowskiej (Aldona Grzelak). Aktorki prezentowały się w starannych stylizacjach, choć zdjęcia nie przypominały typowych nagrań z wykorzystaniem tzw. green screena, służących do tworzenia czołówek.

Obecne intro serialu zostało zaprezentowane jesienią minionego roku. Czołówkę wciąż rozpoczynają Kasia Górka i Mariusz (Rafał Cieszyński) na oczach Łukasza Sadowskiego (Michał Rolnicki). W materiale nie brakuje też miejsca dla rodzeństwa Pyrków (Natalia Zambrzycka i Marek Molak), Dominiki i Sebastiana (Karolina Chapko i Marek Krupski), czy Bruna i Karoliny (Lesław Żurek i Marta Dąbrowska). Natalia Zwoleńska wciąż pojawia się u boku Cezarego Rawicza (Marcel Opaliński), choć – jak już wiadomo – w życiu prawniczki pojawi się nowy mężczyzna po rozstaniu z mężem. Do zeszłorocznej czołówki dołączyli Weronika (Maria Świłpa) i Błażej (Piotr Ligienza), a Aldona i Borys Grzelak (Jakub Wieczorek) pojawiają się na ekranie bez Aleksa. Wielu widzów zwraca jednak uwagę, że w czołówce nadal brakuje sporej grupy postaci regularnie widywanych w serialu.

Kto wyleci z czołówki "Barw szczęścia"?

Potencjalne odświeżenie czołówki mogłoby wiązać się z roszadami wśród głównych bohaterów serialu. Decyzja o zmianach w materiale otwierającym oznacza wyeksponowanie postaci z najważniejszymi aktualnymi wątkami. Nie ujawniono jeszcze, jak mogłaby wyglądać ewentualna nowa wersja intro ani kto straciłby swoje miejsce w dotychczasowym składzie.

Twórcy nie potwierdzili na razie planów stworzenia nowej sekwencji początkowej, więc możliwe, że zdecydują się na takie same kroki jak rok temu. Fani "Barw szczęścia" muszą uzbroić się w cierpliwość i uważnie śledzić kolejne doniesienia ze strony ekipy produkcyjnej.

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