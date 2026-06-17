W poprzednim odcinku (950) Sahin po wypadku trafił w stanie śpiączki do szpitala, a przerażony Semih planował go uśmiercić, by chronić swoje sekrety. Ayse podjęła decyzję o natychmiastowym wyjeździe ze Stambułu wraz z córką, chcąc za wszelką cenę odciąć się od niebezpiecznego otoczenia komisarza Ferita.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” odc. 951: Fatalne zagubienie kluczy i zuchwałe włamanie

Przez chwilę nieuwagi Aynur gubi pęk kluczy, który szybko trafia w ręce bezwzględnego złodzieja. Przestępca wykorzystuje nadarzającą się okazję i włamuje się do domu prokuratora podczas jego nieobecności. Wśród skradzionych rzeczy znajduje się wyjątkowo cenny dla Sinana pamiątkowy zegarek – ostatni prezent, jaki otrzymał od swojego zmarłego brata.

„Dziedzictwo” odc. 951: Aynur chce naprawić swój błąd

Przytłoczona poczuciem winy Aynur nie potrafi pogodzić się z konsekwencjami swojego błędu. Mimo wcześniejszych nieporozumień z Sinanem postanawia zrobić wszystko, by odzyskać skradzioną pamiątkę. Dziewczyna składa uroczystą obietnicę, że odnajdzie zegarek za wszelką cenę, nawet jeśli będzie musiała osobiście zmierzyć się ze złodziejem.

„Dziedzictwo” odc. 951: Ayse podejmuje decyzję o rozstaniu

Ayse informuje załamanego Ferita, że definitywnie postanowiła wyprowadzić się do odległego Eskisehir. Choć uczucia między nimi wciąż są silne, duma i wzajemne nieporozumienia sprawiają, że każde z nich błędnie uważa, iż druga strona całkowicie pogodziła się już z końcem ich związku. Ich wielka miłość staje przed najtrudniejszą próbą.

„Dziedzictwo” odc. 951: Sahin wybudza się ze śpiączki

Na oddziale intensywnej terapii dochodzi do długo wyczekiwanego przełomu. Sahin odzyskuje przytomność, przynosząc ogromną ulgę Cansel i Salihowi. Szybko okazuje się jednak, że mężczyzna cierpi na całkowitą amnezję i nie pamięta okoliczności tragicznych wydarzeń, które doprowadziły go do szpitala.

„Dziedzictwo” odc. 951: Szokująca diagnoza po przebudzeniu

Radość z odzyskania świadomości nie trwa długo. Sahin dowiaduje się, że w wyniku odniesionych obrażeń zmaga się z częściowym paraliżem ciała. Ta druzgocąca wiadomość staje się dla niego ogromnym ciosem i całkowicie zmienia jego spojrzenie na przyszłość.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 951. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 17 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: