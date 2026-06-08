Trucizna, czyli największy wróg zamordowanego Yamana, od dawna szykował zasadzkę na Nanę i Yusufa - jedynych świadków brutalnej egzekucji. Raz udało im się przechytrzyć brutalnego mafioza oraz jego ludzi i wyrwać się z ich bezwzględnych szponów. Kobieta i chłopiec znaleźli bezpieczną przystać w domu Poyraza i kiedy sądzili, że nic im już nie grozi, a ich czujność została uśpiona, wtedy do gry weszła Cansel, która chcąc chronić samą siebie postanowiła uknuć wraz z Trucizną intrygę porwania Nany i Yusufa. Udało im się, a historia zatoczyła koło.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Dziedzictwo" odc. 942: Dzielna Nana ucieka z rąk oprawców

Potworna zdrada Cansel doprowadza do dramatycznego uprowadzenia wstrząsającego rezydencją. Przerażona kobieta ulega bezlitosnemu naciskowi i pomaga bezwzględnym ludziom Trucizny w namierzeniu ofiar, co natychmiast skutkuje brutalnym porwaniem bezbronnej Nany oraz małego Yusufa. Gdy prawda o zniknięciu bliskich dociera do Poyraza, mężczyznę zalewa potężna fala poczucia winy, która pcha go do złożenia przysięgi, że odnajdzie ukochaną za wszelką cenę. Nie ma pojęcia, że zdeterminowanej i niezwykle dzielnej Nanie jakimś cudem udało się już przechytrzyć pilnujących jej napastników i uciec z rąk oprawców

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 942. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: