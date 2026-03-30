"Pan Tik-Tak" był wielką gwiazdą lat 90. Tak dziś wygląda

Program "Tik-Tak" zadebiutował na antenie TVP w 1982 roku i błyskawicznie zdobył serca najmłodszych widzów. Była to edukacyjno-rozrywkowa audycja, która łączyła muzykę, animacje i ciekawe treści dla dzieci. Głównymi bohaterami programu byli Pan Tik-Tak (Andrzej Marek Grabowski), Ciotka Klotka (Ewa Chotomska) oraz dzieci z zespołu Fasolki, a także gościnnie Pan Fasola (Krzysztof Tyniec). Początkowo Krzysztof Marzec był jedynie autorem muzyki do "Tik-Taka", jednak po trzech latach zastąpił Marka Grabowskiego i to właśnie on do dziś zapadł wszystkim w pamięci, jako popularny "Pan Tik-Tak". To właśnie Marzec wraz z zespołem Fasolki, nagrał wiele znanych piosenek, takich jak "Mydło lubi zabawę" czy tytułowy utwór do "Pana Tik-Taka" o tym samym tytule.

Krzysztof Marzec zasłynął jako "Pan Tik-Tak". Choć zniknął z ekranów, nadal jest aktywny zawodowo

Krzysztof Marzec to aktor, muzyk i prezenter telewizyjny. Z wykształcenia jest prawnikiem i ekonomistą, to zanim trafił do telewizji, był jednym z najpopularniejszych DJ-ów okresu PRL-u. Jednak swoje zawodowe życie postanowił związać z muzyką i na zawsze zapisał się w pamięci widzów lat 80. i 90. jako "Pan Tik-Tak" - kultowa postać z popularnego programu dla dzieci "Tik-Tak". Jego charakterystyczne okulary o kanciastych czerwonych oprawkach, wesołe piosenki i pełne energii prowadzenie sprawiły, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji dziecięcej tamtych lat. Po zakończeniu emisji programu "Tik-Tak" w latach 1999 r. Krzysztof Marzec już nie pokazywał się na ekranie. Nie oznacza to jednak, że porzucił pracę muzyka i kompozytora. Nadal kontynuował swoją działalność artystyczną, współpracując z telewizją i angażując się w projekty muzyczne. Nagrał piosenki do innych popularnych programów dla dzieci, między innymi do "Ciuchci", "Budzika", "Jedyneczki" i "Domisiów". To właśnie on napisał muzykę do pierwszej polskiej telenoweli "W labiryncie", oraz do "Klanu". Nadal tworzy z Fasolkami, a także stoi za przebojami zespołu LO 27.

