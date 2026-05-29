W poprzednim odcinku (937) Ayse zbliżyła się do prawdy o morderstwie, stając się celem Deryi. Sinan potraktował Aynur niezwykle oschle po wizycie Lerzan, a Nana nieświadomie swatała Poyraza z nią samą, nie wiedząc, że to ona jest jego wybranką. Z kolei Cansel rozpoczęła realizację planu gangstera, lecz jej działania zostały gwałtownie przerwane przez nagłe i niespodziewane pojawienie się Poyraza w domu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 938

Nieustępliwa Ayse z powodzeniem zabezpiecza kolejne twarde dowody świadczące przeciwko Deryi, co sprawia, że osaczona morderczyni traci nad sobą kontrolę i zaczyna planować ostateczne, fizyczne wyeliminowanie dziewczyny, by ratować własną wolność.

Cansel wpada w głęboką panikę i histerię po tym, jak jej tajna operacja przeciwko Nanie oraz Poyrazowi kończy się kompletnym fiaskiem, jednak niebezpieczny Trucizna nie zna litości i daje przerażonej kobiecie ostatnią, ostateczną szansę na wykonanie zadania.

Zraniony i dumny Poyraz po długich wewnętrznych walkach wreszcie uświadamia sobie, że jest bez pamięci zakochany w Nanie i natchniony tą nagłą pewnością postanawia przelać swoje głębokie emocje na papier, pisząc do niej pełen uczucia list miłosny.

W tym samym czasie w domu prokuratora dochodzi do dramatycznego zwrotu akcji, gdy skromna Aynur z ogromnym bólem i niedowierzaniem dowiaduje się, że wyrachowana Lerzan zamierza oficjalnie i za wszelką cenę zostać prawną narzeczoną oraz żoną Sinana.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 938. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek, 4 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: