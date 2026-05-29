Dziedzictwo, odcinek 938: Lerzan chce za wszelką cenę poślubić Sinana. Aynur będzie walczyć o względy prokuratora? [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-29 12:31

Aynur przeżyje bolesny cios, gdy dowie się, że wyrachowana Lerzan zamierza za wszelką cenę zostać żoną Sinana. Tymczasem Ayse zdobywa kolejne, porażające dowody obciążające Deryę, przez co osaczona morderczyni zaczyna planować pozbycie się wścibskiej policjantki. W tym samym czasie Cansel wpada w histerię po nieudanej akcji przeciwko Nanie i Poyrazowi, a bezwzględny Trucizna daje jej ostatnią szansę na wykonanie zadania. Z kolei zakochany Poyraz wreszcie wyzna Nanie uczucia, pisząc do niej romantyczny list miłosny. To wszystko w odcinku 938, który zostanie wyemitowany 4 czerwca. Czytajcie nasze streszczenia, aby lepiej poznać losy bohaterów.

W poprzednim odcinku (937) Ayse zbliżyła się do prawdy o morderstwie, stając się celem Deryi. Sinan potraktował Aynur niezwykle oschle po wizycie Lerzan, a Nana nieświadomie swatała Poyraza z nią samą, nie wiedząc, że to ona jest jego wybranką. Z kolei Cansel rozpoczęła realizację planu gangstera, lecz jej działania zostały gwałtownie przerwane przez nagłe i niespodziewane pojawienie się Poyraza w domu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 938

Nieustępliwa Ayse z powodzeniem zabezpiecza kolejne twarde dowody świadczące przeciwko Deryi, co sprawia, że osaczona morderczyni traci nad sobą kontrolę i zaczyna planować ostateczne, fizyczne wyeliminowanie dziewczyny, by ratować własną wolność.

Cansel wpada w głęboką panikę i histerię po tym, jak jej tajna operacja przeciwko Nanie oraz Poyrazowi kończy się kompletnym fiaskiem, jednak niebezpieczny Trucizna nie zna litości i daje przerażonej kobiecie ostatnią, ostateczną szansę na wykonanie zadania.

Zraniony i dumny Poyraz po długich wewnętrznych walkach wreszcie uświadamia sobie, że jest bez pamięci zakochany w Nanie i natchniony tą nagłą pewnością postanawia przelać swoje głębokie emocje na papier, pisząc do niej pełen uczucia list miłosny.

W tym samym czasie w domu prokuratora dochodzi do dramatycznego zwrotu akcji, gdy skromna Aynur z ogromnym bólem i niedowierzaniem dowiaduje się, że wyrachowana Lerzan zamierza oficjalnie i za wszelką cenę zostać prawną narzeczoną oraz żoną Sinana.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 938. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek, 4 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

