MŚ w koszykówce 3x3 w Warszawie. Co Zięmborska mówi o dopingu kibiców i rywalizacji z Holandią?

Zięmborska o oczekiwaniach przed MŚ w Warszawie

Aleksandra Zięmborska wyraża duże podekscytowanie zbliżającym się turniejem, podkreślając intensywny czas przygotowań na zgrupowaniu. Polki trenowały efektywnie, opracowując nowe zagrywki, których szczegółów jednak nie zdradzono. Mistrzostwa Świata to dla reprezentacji doskonała okazja, by zademonstrować najlepszą koszykówkę 3x3 polskim kibicom i zachęcić ich do zainteresowania tą dynamiczną dyscypliną.

Przed rokiem Polki, zajmujące ósmą lokatę w światowym rankingu FIBA i piątą w Europie, osiągnęły swój najlepszy wynik w MŚ, zajmując czwarte miejsce w Ułan Bator. To osiągnięcie, mimo że bardzo dobre, pozostawiło u Zięmborskiej pewien niedosyt i motywację do dalszych sukcesów. Zespół dąży do poprawienia tego rezultatu w Warszawie, licząc na silne wsparcie publiczności.

"Chcemy poprawić wynik sprzed roku. Choć był bardzo dobry, to... zostawił u mnie niedosyt. Dlatego w Warszawie liczymy na doping polskich kibiców. Mam nadzieję, że będzie taki jak dla gospodarzy w Ułan Bator. To co zrobili miejscowi kibice przed rokiem dla swoich zespołów było niesamowite. Był taki hałas, że nie słyszałyśmy swoich słów i myśli. Pierwszy raz doświadczyłam czegoś takiego. Koszykarki z Mongolii dotarły wówczas do finału..." - przypomniała.

Aleksandra Zięmborska jest obecnie najlepszą polską koszykarką w indywidualnym rankingu FIBA 3x3, zajmując 31. pozycję na świecie. W 2023 roku, jako 23-latka, zdobyła w Lublinie wicemistrzostwo świata U-23, gdzie reprezentacja pod wodzą obecnej trenerki seniorek, Edyty Koryzny, uległa Holandii 17:19 po dogrywce w finale. Te doświadczenia stanowią cenne tło przed obecnymi mistrzostwami.

Skład i taktyka Polek na Mistrzostwa Świata?

W Warszawie Polki zmierzą się z drużynami Czech (9. FIBA), Azerbejdżanu (23.), Madagaskaru (48.) oraz Holandii, która jest faworytem turnieju jako lider rankingu i mistrzyni MŚ 2025. Zięmborska pozytywnie ocenia możliwość sprawdzenia się z Holenderkami już w fazie grupowej, podkreślając ich długoletnią obecność w światowej czołówce. Uważa to za dobrą okazję do weryfikacji formy.

"Od kilku lat są w czołówce światowej, nawet więcej niż od kilku lat, bo pamiętam, że podczas mistrzostw U-23 w ich zespole były te dziewczyny, które teraz stanowią siłę seniorskiej drużyny. Sprawdzimy się już w grupie z faworytkami i to nie jest złe. Są super zgrane, co wynika z tego, że przez większą część roku grają chyba tylko w tę odmianę" - podkreśliła.

Zięmborska z sentymentem wspomina mistrzostwa świata U-23 w Lublinie, gdzie panowała niesamowita atmosfera, a kibice licznie wspierali zawodniczki. Dla niej koszykówka 3x3 to prawdziwa miłość, ceni sobie bliski kontakt z fanami, obecność kamer oraz dynamiczny doping na trybunach. Podkreśla, że im głośniej, tym lepiej, choć na razie nie da się w Polsce funkcjonować zawodowo wyłącznie w tej odmianie koszykówki.

"W Lublinie była niesamowita atmosfera. Ludzie nawet na murkach stali, by zobaczyć nasze mecze w fazie play off. U siebie zawsze gra się inaczej, lepiej, choć jest i presja. W Warszawie też chyba będą komplety, mam nawet kłopoty z biletami dla swojej rodziny. Ta odmiana to moja miłość - lubię, gdy jest dużo kibiców, bliski kontakt z nimi, kamery blisko parkietu, doping na trybunach. Im głośniej, tym lepiej. Gdybym mogła, to grałabym tylko w 3x3, ale nie da się na razie tak funkcjonować w zawodowej koszykówce w Polsce" - dodała.

Polska reprezentacja zagra w Warszawie w identycznym składzie jak przed rokiem w Mongolii, co sprzyja zgraniu i zrozumieniu w zespole. Zięmborska podkreśliła, że taktyka w koszykówce 3x3 często ulega zmianom, nawet w trakcie spotkań, co wymaga elastyczności i umiejętności "czytania gry". Ważne jest, aby zespół miał "flow" i poczucie skuteczności, zamiast sztywno trzymać się raz ustalonej zagrywki. Zięmborska, dwukrotna mistrzyni Polski w tradycyjnej koszykówce z Polkowic (2022-23) i zdobywczyni Pucharu Polski z 1KS Ślęzą Wrocław (2026), preferuje rywalizację na powietrzu, pomimo wyzwań pogodowych.

Skład reprezentacji Polski kobiet na MŚ tworzą: Klaudia Gertchen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga i Aleksandra Zięmborska. Sztab szkoleniowy to Edyta Koryzna jako trenerka główna oraz Piotr Gliniak i Łukasz Diduszko w rolach asystentów. Zespół jest dobrze przygotowany do nadchodzących wyzwań w stolicy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.