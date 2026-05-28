W poprzednim odcinku (936) Nana pomagała Poyrazowi otworzyć się na miłość przy okazji szykowania urodzin dla Cansel, która umierała ze strachu przed szantażem Trucizny. Ayse kontynuowała swoje prywatne śledztwo przeciwko Deryi, podejrzewając ukryty sekret wokół zmarłej Leyli. Jednocześnie Sinan i Aynur mocno zbliżyli się do siebie, choć żadne z nich nie odważyło się na szczere wyznanie rodzącego się uczucia.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 937

Kolejne dowody oraz niepodważalne poszlaki sprawiają, że inteligentna Ayse jest już o krok od całkowitego zdemaskowania Deryi i odkrycia prawdy o zabójstwie Leyli, co sprawia, że bezwzględna oszustka zaczyna postrzegać policjantkę jako śmiertelne niebezpieczeństwo, którego trzeba się pozbyć.

Sinan, przerażony faktem, że skromna Aynur mogłaby odkryć jego głębokie zaangażowanie, zaczyna zachowywać się wobec niej wyjątkowo oschle i opryskliwie, a sytuację dodatkowo komplikuje nagła i niespodziewana wizyta Lerzan, atrakcyjnej koleżanki z dawnych lat dzieciństwa prokuratora.

Nana jest absolutnie święcie przekonana, że zamyślony Poyraz darzy jakąś kobietę potajemnym uczuciem i z całego serca gorąco zachęca go, by ten wyznał wybrance swoją miłość, kompletnie nie zdając sobie sprawy z faktu, że to właśnie ona jest obiektem jego westchnień.

W tym samym czasie zaszantażowana Cansel, nie widząc innego wyjścia, z ciężkim sercem zaczyna powoli wdrażać w życie niszczycielski plan Trucizny, jednak w kulminacyjnym momencie w progu domu niespodziewanie staje Poyraz, niemal przyłapując siostrę na gorącym uczynku.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 937. odcinek zostanie wyemitowany we środę, 3 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

