MŚ w koszykówce 3x3 w Warszawie. Co czeka biało-czerwonych na Placu Defilad?

Jubileuszowe Mistrzostwa Świata 3x3 w Warszawie

Polska po raz pierwszy w historii gości seniorskie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Po czempionacie globu do lat 23, który odbył się w Lublinie w 2023 roku, teraz przyszedł czas na turniej elity. Rywalizacja odbywa się na Placu Defilad w Warszawie, gdzie od 1 do 7 czerwca zmierzy się po 20 najlepszych drużyn kobiet i mężczyzn.

Pierwsze seniorskie Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki zorganizowano w Atenach w 2012 roku, a od 2015 roku odbywają się co roku. Ubiegłoroczne zawody w Ułan Bator przyniosły historyczne złote medale Holenderkom, które pokonały gospodarzy 15:9, oraz Hiszpanom, którzy zwyciężyli Szwajcarów 21:17.

Polskie reprezentacje 3x3: Czy zaskoczą faworytów?

W rankingu FIBA reprezentacji 3x3 wśród mężczyzn dominują Serbowie, zajmujący cztery pierwsze miejsca w indywidualnym zestawieniu, z Strahinją Stojaciciem na czele. Za nimi plasują się Amerykanie i Holendrzy. Wśród kobiet liderem jest Holandia, a za nią Hiszpania i Chiny.

Polki, prowadzone przez trenerkę Edytę Koryznę, w ostatnich latach osiągnęły znaczące sukcesy, zajmując czwarte miejsce w czempionacie globu w 2025 roku oraz będąc wicemistrzyniami świata do lat 23 w Lublinie. Z kolei Polacy zdobywali brązowe medale Mistrzostw Świata (2019), Mistrzostw Europy (2021) oraz Igrzysk Europejskich (2023), a także złoto MŚ U23 w 2022 roku.

"Liczymy na medal dziewczyn i ćwierćfinał chłopaków" - powiedział PAP przed turniejem w stolicy prezes PZKosz Grzegorz Bachański.

Biało-czerwoni z ambicjami na Placu Defilad

Polskie koszykarki, ósme w rankingu FIBA, zagrają w grupie A z aktualnymi mistrzyniami świata i Europy – Holenderkami, a także z reprezentacjami Czech, Azerbejdżanu i Madagaskaru. Dla Michała Sokołowskiego, lidera kadry w tradycyjnej odmianie dyscypliny i uczestnika igrzysk w Paryżu, udział w czempionacie globu 3x3 w Warszawie to kolejna "impreza życia".

Trenerka Koryzna podkreśla, że Azerbejdżan z naturalizowanymi Amerykankami to mocny zespół, podobnie jak Czeszki, grające agresywnie. Polki w mundialu zagrają po raz piąty, mając w historii m.in. siódme miejsce w Antwerpii w 2022 roku i czwartą lokatę w Ułan Bator przed rokiem.

"Nie ma żadnej dodatkowej presji. Gra przed własną publicznością, jak podczas ostatniego Eurobasketu w Katowicach, to przywilej, coś super. Przestawiłem się na tę koszykówkę bardzo szybko" - powiedział PAP zawodnik, który w minionym sezonie występował w lidze tureckiej.

Polacy w grupie mierzą się z gigantami

Polscy koszykarze, 20. w rankingu FIBA, zmierzą się w swojej grupie z bardzo silnymi rywalami: mistrzem olimpijskim w Tokio (2021) – Łotwą, wiceliderem rankingu – USA, a także Mongolią i Czechami. Trener Piotr Renkiel do ostatniej chwili oczekiwał na dołączenie do składu Marcela Ponitki i Dominika Grudzińskiego, którzy grali w finałach 1. ligi.

Dwudziestu drużyn kobiecych i tyle samo męskich podzielono na osiem pięciozespołowych grup. Bezpośredni awans do ćwierćfinałów uzyskają ich zwycięzcy, a zespoły z miejsc 2-3 zmierzą się w barażach o awans do tej fazy turnieju. Jednym z sędziów warszawskiego turnieju jest Marek Maliszewski, który dwukrotnie był arbitrem igrzysk olimpijskich.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.