W poprzednim odcinku (302) w rezydencji wybuchł potężny chaos po ataku na Ifakat, a Ferit zaczął samotnie planować zemstę. Suna w tajemnicy udała się do Abidina, by chronić rodzinę przed rzezią, z kolei Seyran odkryła tragiczne kłopoty finansowe firmy i brak pieniędzy na pensje. Mimo to Ferit, Kazim i Orhan zdecydowali się zaryzykować wszystko i przygotowali tajny plan odbicia Suny z rąk gangsterów.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 303

Ferit drastycznie wzmacnia ochronę wokół całej rezydencji, spodziewając się natychmiastowego uderzenia ze strony rozwścieczonego Abidina, co wzbudza czujność Orhana, który widzi, że syn ukrywa przed nim kluczowe sekrety.

Seyran nie zważa na zagrożenie i wspólnie z Ifakat jedzie bezpośrednio do firmowej pracowni, gdzie za pomocą desperackich obietnic próbuje przekonać zbuntowanych i wściekłych pracowników do dokończenia kluczowego zamówienia mimo potężnych zaległości w wypłatach.

Bezwzględna Wielka Pani oficjalnie zapowiada ostateczną, krwawą zemstę na całej rodzinie Halisa, na której efekty nie trzeba długo czekać. Ludzie nasłani przez Abidina niespodziewanie otaczają posiadłość i otwierają ogień, w wyniku czego dochodzi do potwornej strzelaniny, w której ranni zostają Ferit oraz Seyran, a życie bezbronnej Suny zostaje bezpośrednio i śmiertelnie zagrożone.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 2 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 302 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet