Kłopoty Krzyżanowskiego piętrzą się nieubłaganie od momentu, gdy w 4227. epizodzie zaoferował schronienie bezpańskiemu czworonogowi. Sposób, w jaki zatajał informacje o zwierzęciu, wzbudził ogromne wątpliwości u Artura oraz Janka. Konflikt z prawowitymi opiekunami psa w 4229. odsłonie serialu doprowadził ostatecznie do zatrzymania bohatera przez funkcjonariuszy. Służby dokonały weryfikacji tożsamości w odcinku 4230 i niespodziewanie odkryły, że Paweł w ogóle nie figuruje w żadnych oficjalnych systemach państwowych. Równolegle Marysia stara się izolować małą Julkę od narastających kłopotów ojca, co kosztuje ją mnóstwo nerwów.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

"Pierwsza miłość", odcinek 4231. Paweł odrzuca wyciągniętą dłoń bliskich

Artur i Janek biorą sprawy w swoje ręce w 4231. epizodzie, starając się uchronić znajomego przed eskalacją problemów prawnych. Koledzy angażują adwokata, który ma rozwikłać skomplikowaną sprawę braku mężczyzny w ewidencji ludności i uchronić go przed więzieniem. Niestety, główny zainteresowany całkowicie odrzuca wsparcie przyjaciół i kategorycznie odmawia jakichkolwiek kontaktów ze stróżami prawa.

Spotkanie Pawła z Marysią w odcinku 4231. Wrócą dawne wspomnienia

Krzyżanowski lekceważy obowiązek stawiennictwa na policyjnej komendzie, wybierając w zamian niezapowiedzianą wizytę u matki swojego dziecka. Konfrontacja dawnych kochanków błyskawicznie przeradza się w nadzwyczaj sentymentalną wymianę zdań. Pomiędzy byłą parą odżywają głęboko skrywane emocje i obrazy z przeszłości, udowadniając jednoznacznie, że dawna więź jeszcze całkowicie nie wygasła.

Kiedy oglądać odcinek 4231 "Pierwszej miłości"? Emisja w telewizji Polsat

Telewizja Polsat pokazuje nowe odsłony serialu "Barwy szczęścia" każdego powszedniego dnia o godzinie 18:00. Najbliższy, 4231. epizod trafi na ekrany w czwartek, 4 czerwca 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdołają zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, mogą nadrobić serialowe zaległości w internecie za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go.

Fabuła i obsada "Pierwszej miłości". Kto występuje w popularnym serialu?

Wrocławska opowieść obyczajowa "Pierwsza miłość" od lat śledzi zawiłe losy Marysi oraz Pawła, a także perypetie Kingi, Alana i pozostałych bohaterów. Scenarzyści nie szczędzą widzom skomplikowanych intryg miłosnych, kryminalnych zagadek i trudnych problemów społecznych. Format gości na antenie stacji Polsat od 2004 roku i wciąż może pochwalić się ogromną popularnością wśród polskiej widowni. Na ekranie możemy oglądać następujących aktorów:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)