Pierwsza miłość, odcinek 4231: Paweł zjawia się w domu Marysi. Spotkanie nabiera intymnego charakteru

Joanna Dembek
2026-05-28 13:56

Wątek Pawła w serialu "Pierwsza miłość" nabiera tempa, a bohater podejmuje coraz bardziej ryzykowne kroki. Mężczyzna ignoruje wezwanie na przesłuchanie i bez zapowiedzi odwiedza Marysię. Rodzice Julki stają przed szansą na niezwykle głęboką wymianę zdań, która przypomina im o dawnych problemach. Widzowie odcinka 4231 przekonają się, jak ta konfrontacja wpłynie na ich dalsze losy i wzajemne stosunki.

Kłopoty Krzyżanowskiego piętrzą się nieubłaganie od momentu, gdy w 4227. epizodzie zaoferował schronienie bezpańskiemu czworonogowi. Sposób, w jaki zatajał informacje o zwierzęciu, wzbudził ogromne wątpliwości u Artura oraz Janka. Konflikt z prawowitymi opiekunami psa w 4229. odsłonie serialu doprowadził ostatecznie do zatrzymania bohatera przez funkcjonariuszy. Służby dokonały weryfikacji tożsamości w odcinku 4230 i niespodziewanie odkryły, że Paweł w ogóle nie figuruje w żadnych oficjalnych systemach państwowych. Równolegle Marysia stara się izolować małą Julkę od narastających kłopotów ojca, co kosztuje ją mnóstwo nerwów.

"Pierwsza miłość", odcinek 4231. Paweł odrzuca wyciągniętą dłoń bliskich

Artur i Janek biorą sprawy w swoje ręce w 4231. epizodzie, starając się uchronić znajomego przed eskalacją problemów prawnych. Koledzy angażują adwokata, który ma rozwikłać skomplikowaną sprawę braku mężczyzny w ewidencji ludności i uchronić go przed więzieniem. Niestety, główny zainteresowany całkowicie odrzuca wsparcie przyjaciół i kategorycznie odmawia jakichkolwiek kontaktów ze stróżami prawa.

Spotkanie Pawła z Marysią w odcinku 4231. Wrócą dawne wspomnienia

Krzyżanowski lekceważy obowiązek stawiennictwa na policyjnej komendzie, wybierając w zamian niezapowiedzianą wizytę u matki swojego dziecka. Konfrontacja dawnych kochanków błyskawicznie przeradza się w nadzwyczaj sentymentalną wymianę zdań. Pomiędzy byłą parą odżywają głęboko skrywane emocje i obrazy z przeszłości, udowadniając jednoznacznie, że dawna więź jeszcze całkowicie nie wygasła.

Kiedy oglądać odcinek 4231 "Pierwszej miłości"? Emisja w telewizji Polsat

Telewizja Polsat pokazuje nowe odsłony serialu "Barwy szczęścia" każdego powszedniego dnia o godzinie 18:00. Najbliższy, 4231. epizod trafi na ekrany w czwartek, 4 czerwca 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdołają zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, mogą nadrobić serialowe zaległości w internecie za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go.

Fabuła i obsada "Pierwszej miłości". Kto występuje w popularnym serialu?

Wrocławska opowieść obyczajowa "Pierwsza miłość" od lat śledzi zawiłe losy Marysi oraz Pawła, a także perypetie Kingi, Alana i pozostałych bohaterów. Scenarzyści nie szczędzą widzom skomplikowanych intryg miłosnych, kryminalnych zagadek i trudnych problemów społecznych. Format gości na antenie stacji Polsat od 2004 roku i wciąż może pochwalić się ogromną popularnością wśród polskiej widowni. Na ekranie możemy oglądać następujących aktorów:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
