Kłopoty Krzyżanowskiego piętrzą się nieubłaganie od momentu, gdy w 4227. epizodzie zaoferował schronienie bezpańskiemu czworonogowi. Sposób, w jaki zatajał informacje o zwierzęciu, wzbudził ogromne wątpliwości u Artura oraz Janka. Konflikt z prawowitymi opiekunami psa w 4229. odsłonie serialu doprowadził ostatecznie do zatrzymania bohatera przez funkcjonariuszy. Służby dokonały weryfikacji tożsamości w odcinku 4230 i niespodziewanie odkryły, że Paweł w ogóle nie figuruje w żadnych oficjalnych systemach państwowych. Równolegle Marysia stara się izolować małą Julkę od narastających kłopotów ojca, co kosztuje ją mnóstwo nerwów.
"Pierwsza miłość", odcinek 4231. Paweł odrzuca wyciągniętą dłoń bliskich
Artur i Janek biorą sprawy w swoje ręce w 4231. epizodzie, starając się uchronić znajomego przed eskalacją problemów prawnych. Koledzy angażują adwokata, który ma rozwikłać skomplikowaną sprawę braku mężczyzny w ewidencji ludności i uchronić go przed więzieniem. Niestety, główny zainteresowany całkowicie odrzuca wsparcie przyjaciół i kategorycznie odmawia jakichkolwiek kontaktów ze stróżami prawa.
Spotkanie Pawła z Marysią w odcinku 4231. Wrócą dawne wspomnienia
Krzyżanowski lekceważy obowiązek stawiennictwa na policyjnej komendzie, wybierając w zamian niezapowiedzianą wizytę u matki swojego dziecka. Konfrontacja dawnych kochanków błyskawicznie przeradza się w nadzwyczaj sentymentalną wymianę zdań. Pomiędzy byłą parą odżywają głęboko skrywane emocje i obrazy z przeszłości, udowadniając jednoznacznie, że dawna więź jeszcze całkowicie nie wygasła.
Kiedy oglądać odcinek 4231 "Pierwszej miłości"? Emisja w telewizji Polsat
Telewizja Polsat pokazuje nowe odsłony serialu "Barwy szczęścia" każdego powszedniego dnia o godzinie 18:00. Najbliższy, 4231. epizod trafi na ekrany w czwartek, 4 czerwca 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdołają zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, mogą nadrobić serialowe zaległości w internecie za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go.
Fabuła i obsada "Pierwszej miłości". Kto występuje w popularnym serialu?
Wrocławska opowieść obyczajowa "Pierwsza miłość" od lat śledzi zawiłe losy Marysi oraz Pawła, a także perypetie Kingi, Alana i pozostałych bohaterów. Scenarzyści nie szczędzą widzom skomplikowanych intryg miłosnych, kryminalnych zagadek i trudnych problemów społecznych. Format gości na antenie stacji Polsat od 2004 roku i wciąż może pochwalić się ogromną popularnością wśród polskiej widowni. Na ekranie możemy oglądać następujących aktorów:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)